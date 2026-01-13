EximRS đạt chuẩn quy tắc đạo đức và ứng xử nghề môi giới bất động sản

Vừa qua, EximRS được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam công nhận đạt chuẩn "Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề môi giới bất động sản Việt Nam" (VPEC 2025).

Sự kiện khẳng định EximRS luôn hoạt động và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của nghề môi giới, hướng đến sự minh bạch, phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm.

Chuỗi giải thưởng khẳng định vị thế tiên phong

Việc EximRS được công nhận đạt chuẩn VPEC xuất phát từ sự nhất quán trong triết lý kinh doanh “win - win - win”, nơi lợi ích của khách hàng, đối tác và nhân viên được đặt lên hàng đầu. Công ty không ngừng hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa dịch vụ và nâng cao năng lực đội ngũ để đảm bảo mỗi giao dịch đều được thực hiện với sự minh bạch, trung thực và trách nhiệm cao.

Chứng nhận doanh nghiệp đạt chuẩn VPEC 2025, khẳng định uy tín và chuẩn mực nghề nghiệp của EximRS.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, EximRS nhận VARS Awards 2025 ghi nhận thành tích nổi bật và đóng góp tích cực cho thị trường bất động sản Việt Nam. Đặc biệt, bà Trần Thị Cẩm Tú - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EximRS - cũng được VARS vinh danh tại VARS Awards 2025, nhờ những đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam.

Trước đó, EximRS được vinh danh trong “Top 10 thương hiệu quốc gia về môi giới bất động sản - danh hiệu Cầu Vàng” và “Top 3 công ty phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam 2025”. Cá nhân Chủ tịch EximRS cũng được ghi nhận trong “Top 30 giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu”. Các giải thưởng uy tín lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình chuẩn mực mới cho ngành môi giới bất động sản.

Đại diện EximRS nhận chứng nhận đạt chuẩn VPEC 2025 tại sự kiện do VARS tổ chức.

Bộ quy tắc VPEC đòi hỏi các sàn giao dịch bất động sản tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử và trách nhiệm xã hội. EximRS đáp ứng toàn diện tiêu chí này thông qua hệ thống quản lý chất lượng được kiểm soát chặt chẽ, từ khâu tư vấn, giao dịch đến chăm sóc khách hàng sau bán. Đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản, đặt tận tâm làm chuẩn mực hành động, đồng thời duy trì tinh thần hợp tác và cạnh tranh lành mạnh trong mọi hoạt động.

Đầu tư cho nguồn nhân lực - nền tảng phát triển bền vững

Thành công của EximRS trong việc đạt chuẩn VPEC hai năm liên tiếp không thể tách rời chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm. Công ty tin tưởng sức mạnh của doanh nghiệp bất động sản không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng dự án, mà ở chất lượng đội ngũ và văn hóa ứng xử nghề nghiệp. Với định hướng “lấy con người làm gốc - lấy tri thức làm đòn bẩy”, ban lãnh đạo EximRS triển khai chương trình đào tạo 100% miễn phí dành cho toàn bộ cán bộ nhân viên.

Chương trình đào tạo được thiết kế toàn diện với hai trụ cột chính là đào tạo chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chuỗi mô-đun AI ứng dụng. Về chứng chỉ hành nghề, nhân viên được trang bị kiến thức pháp lý bài bản, nâng tầm chuyên môn, giúp mỗi cá nhân tự tin hành nghề vững vàng và chuyên nghiệp hơn trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe. Đồng thời, chương trình chuỗi mô-đun AI ứng dụng giúp đội ngũ tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao tư duy số, kỹ năng phân tích, từ đó thích ứng nhanh với thời đại số hóa, tăng hiệu suất và chất lượng phục vụ khách hàng.

EximRS và lãnh đạo EximRS được VARS vinh danh tại VARS Awards 2025, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Để hiện thực hóa định hướng phát triển nguồn nhân lực dài hạn, EximRS đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo tại EximRS Tây Sài Gòn. Với phòng đào tạo hiện đại, sức chứa lớn, trung tâm này được đầu tư bài bản nhằm phục vụ việc đào tạo liên tục, chuyên sâu và tổ chức lớp kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, phát triển cá nhân cho cán bộ nhân viên. Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết, thực hành và ứng dụng công nghệ, với sự đồng hành của chuyên gia đầu ngành bất động sản, cố vấn công nghệ và đội ngũ huấn luyện nội bộ giàu kinh nghiệm.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, EximRS phân phối thành công dự án từ Bắc đến Nam, cung cấp sản phẩm bất động sản chất lượng với giá cả cạnh tranh. Hành trình đó không chỉ khẳng định năng lực kinh doanh, mà còn thể hiện sự kiên định với giá trị đạo đức và trách nhiệm. Lấy bộ quy tắc VPEC làm kim chỉ nam, EximRS tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành top 2 công ty dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam, đồng hành cùng đối tác và khách hàng xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, công bằng và phát triển bền vững.