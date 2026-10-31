Eximbank công bố kết quả kinh doanh quý III

Eximbank vừa công bố kết quả kinh doanh quý III, trên nền tảng định hướng phát triển thận trọng và bền vững.

Trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - HOSE: EIB) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 4.692 tỷ đồng . Ngân hàng tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính, tối ưu hóa vận hành với chi phí hoạt động ở mức 2.831 tỷ đồng , giảm 1,9% so với cùng kỳ, đồng thời duy trì nguồn lực đầu tư cho sáng kiến chiến lược.

Đồng thời, Eximbank tiếp tục duy trì các chỉ số an toàn với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 13% và tỷ lệ LDR ở mức 73%, bảo đảm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2026, Eximbank xác định trọng tâm là củng cố nền tảng hoạt động, tái cấu trúc danh mục tài sản và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ngân hàng hướng đến mô hình tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thực hiện định hướng phát triển thận trọng, Eximbank chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 997 tỷ đồng , cao hơn cùng kỳ năm trước, nhằm củng cố bộ đệm tài chính và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Song song đó, ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ, cơ cấu lại danh mục tín dụng - chủ động thu hẹp danh mục có mức độ rủi ro cao hoặc hiệu quả chưa phù hợp, hướng đến nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.

Trong giai đoạn tái cấu trúc, Eximbank ưu tiên chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh dài hạn hơn việc mở rộng quy mô và tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trong 9 tháng đầu năm, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 864 tỷ đồng . Con số này được ghi nhận trong bối cảnh ngân hàng chủ động tăng cường trích lập dự phòng, nâng cao chất lượng tài sản, tối ưu hóa hoạt động và đầu tư cho chương trình chuyển đổi chiến lược.

Eximbank xác định tăng trưởng quy mô và lợi nhuận vẫn là mục tiêu quan trọng, song ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay là bảo đảm an toàn hoạt động, nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Ngân hàng chấp nhận điều chỉnh cần thiết trong ngắn hạn nhằm củng cố nội lực, tạo nền tảng tăng trưởng hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

Trụ sở chính ngân hàng Eximbank tại Hà Nội.

Eximbank được thành lập năm 1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Eximbank cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm huy động vốn, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ và các giải pháp ngân hàng hiện đại.

Eximbank hiện có mạng lưới 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với 600 ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới. Nhờ đó, ngân hàng hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thanh toán quốc tế và thương mại của khách hàng.

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, Eximbank tập trung phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực quản trị và quản lý rủi ro, đồng thời hiện đại hóa nền tảng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Những nỗ lực này hướng đến xây dựng ngân hàng hoạt động an toàn, minh bạch và hiệu quả, bảo vệ niềm tin của người gửi tiền, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và cung cấp giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh. Qua đó, Eximbank từng bước tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và đối tác, đóng góp thiết thực vào nền kinh tế Việt Nam.