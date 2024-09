Everton đổi chủ

Dan Friedkin, chủ sở hữu tập đoàn The Friedkin, xác nhận đạt được thỏa thuận về việc tiếp quản Everton từ cổ động lớn của đội bóng này Farhad Moshiri.

Everton được giải cứu.

Theo The Athletic, thỏa thuận mua lại 94% cổ phần của Dan Friedkin từ Farhad Moshiri đã được thống nhất. Lời đề nghị của tập đoàn đang làm chủ AS Roma tại Serie A là tốt hơn so với tỷ phú người Mỹ John Textor.

Nguồn tin khẳng định Everton đang nợ gần 600 triệu bảng. Trong đó, đội chủ sân Goodison Park từng nhận được khoản vay 200 triệu bảng từ chính Friedkin Group. Sau khi tiếp quản thành công, khoản nợ 200 triệu bảng này sẽ được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu, qua đó giúp "The Toffees" giảm bớt gánh nặng tài chính.

Đây là thông tin tích cực dành cho người hâm mộ Everton. Đội bóng này đang đối mặt với rất nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong lúc gặp khủng hoảng kinh tế, Everton còn thi đấu không tốt. Họ mới giành được 1 điểm sau 5 vòng đấu ở Premier League mùa này.

Khép lại mùa giải 2023/24, đoàn quân của HLV Sean Dyche bị trừ 8 điểm do vi phạm luật Công bằng tài chính và Quy tắc phát triển bền vững ở Premier League. Kết quả khiến đội bóng liên tục phải ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được tấm vé trụ hạng vào cuối mùa.

Hè 2024, đội bóng vùng Merseyside phải bán nhiều ngôi sao để có tiền trả nợ và tránh việc tiếp tục bị trừ điểm do vi phạm luật. Những mùa gần đây, Everton chật vật trong cuộc đua trụ hạng khi tình hình tài chính ngày càng bết bát. Trong lịch sử Premier League, Everton chưa bao giờ phải xuống hạng.