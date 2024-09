Khoảnh khắc khiến Martinez sửng sốt

Đồng hồ điểm phút 27, Everton tạo ra cú sốc trước đội chủ nhà. Các bàn thắng của Dwight McNeil và Dominic Calvert-Lewin giúp các vị khách dẫn 2-0.

Phút 69, HLV Unai Emery của Aston Villa tung tiền đạo 20 tuổi Jhon Durán vào sân. Không đầy 10 phút sau, chân sút người Colombia tạo ra siêu phẩm với cú dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vùng cấm.

Pha lập công này giúp Aston Villa ấn định tỷ số 3-2 cho đội chủ nhà. Trước đó, cú đúp của Ollie Watkins đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Jhon Durán có bàn thắng để đời trong sự nghiệp. Gần đó, đứng trong khung thành, thủ môn Emiliano Martínez ngỡ ngàng. Ngôi sao người Argentina tròn xoe đôi mắt, há hốc mồm, hai tay đưa lên đầu. Nhà vô địch World Cup 2022 không tin vào những gì xảy ra.

"Siêu phẩm của Jhon Durán khiến HLV Emery và Dibu không thốt nên lời", nhà báo Arritz Gabilondo của AS chạy dòng tiêu đề lớn.

Từ chỗ đối mặt với trận đấu thảm họa, Aston Villa đảo ngược tình thế. Trung phong Watkins tỏa sáng với các bàn thắng giúp đội nhà gỡ hòa 2-2. Thế nhưng, đây là buổi diễn của Jhon Durán - tiền đạo được mệnh danh "Didier Drogba của Colombia".

Bàn thắng vào lưới Everton giúp Jhon Durán có pha lập công thứ 3 sau 4 trận tại Ngoại hạng Anh mùa 2024/25. Một khởi đầu như mơ với tiền đạo vẫn còn vô danh trong làng bóng đá thế giới.

Đáng chú ý, những bàn thắng của Jhon Durán cho Aston Villa tới nay đều rất quan trọng. Gặp West Ham, anh ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho đội nhà. Chạm trán Leicester City, tiền đạo này nâng tỷ số lên 2-0.

Giới chuyên môn cho rằng HLV Emery đang có viên ngọc quý trong tay - đó là Jhon Durán. Mùa 2024/25 có thể sẽ đánh dấu tháng ngày bùng nổ của chân sút trẻ này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.