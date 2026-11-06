Euromonitor ghi nhận Ecovacs dẫn đầu robot hút bụi lau nhà con lăn

Euromonitor International ghi nhận Ecovacs là thương hiệu robot hút bụi lau nhà bằng con lăn số 1 toàn cầu, tính theo sản lượng bán lẻ năm 2025.

Danh hiệu dành cho chính phân khúc Ecovacs Robotics phát triển với công nghệ Ozmo Roller, với hơn 2,8 triệu robot bán ra trên toàn cầu. Tại Việt Nam, công nghệ này đến gần hơn với nhiều gia đình qua dòng Deebot trang bị con lăn Ozmo Roller 3.0. Nổi bật là Deebot T90 Pro Omni, mẫu robot hút bụi lau nhà cận cao cấp bán chạy nhất của hãng trong năm nay.

Đây là ghi nhận tiếp theo về vị thế của Ecovacs trong năm nay. Trước đó, tháng 8, Ecovacs được NIQ GfK ghi nhận là thương hiệu robot hút bụi bán chạy số 1 tại Việt Nam. Tháng 9, Forbes China công bố Ecovacs là thương hiệu robot gia dụng số 1 toàn cầu. Khác với 2 danh hiệu trên, ghi nhận từ Euromonitor tập trung vào phân khúc công nghệ cụ thể là robot hút bụi trang bị con lăn dạng hình trụ để lau sàn.

Công nghệ lau con lăn làm nên vị thế dẫn đầu

Ecovacs ứng dụng công nghệ con lăn Ozmo Roller để giải quyết thách thức lớn của việc lau nhà là loại bỏ vết bẩn cứng đầu mà không gây lây lan vết bẩn ra sàn. Thay vì kéo tấm giẻ bẩn đi khắp nhà, Ozmo Roller sử dụng con lăn kết hợp cơ chế cấp nước sạch và tự làm sạch liên tục trong quá trình vận hành, nhờ đó con lăn luôn sạch từ đầu đến cuối chu trình dọn dẹp.

Con lăn Ozmo Roller 3.0 làm sạch vết bẩn trên sàn.

Thế hệ Ozmo Roller 3.0 kết hợp áp lực chà nén và cơ chế tự giặt liên tục, nâng cao hiệu quả làm sạch. Sức hút của công nghệ này phản ánh qua kết quả thị trường, khi trong giai đoạn từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2026, hơn 2,8 triệu robot hút bụi lau nhà con lăn của Ecovacs được bán ra trên toàn cầu.

Phổ cập Ozmo Roller 3.0 đến nhiều phân khúc

Tại Việt Nam, Ecovacs trang bị công nghệ Ozmo Roller 3.0 trên dòng Deebot chủ lực trải dài từ cao cấp đến phổ thông, giúp người dùng có thêm lựa chọn phù hợp nhu cầu và ngân sách. Deebot X12 OmniCyclone có giá bán lẻ đề xuất 24,99 triệu đồng, tích hợp công nghệ FocusJet phun nước làm mềm vết bẩn trước khi con lăn Ozmo Roller 3.0 lau sàn. Deebot T90 Pro Omni có giá 17,99 triệu đồng, là mẫu robot hút bụi lau nhà cận cao cấp bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Deebot T80 Max Omni có giá 15,99 triệu đồng, đưa công nghệ Ozmo Roller 3.0 xuống phân khúc dễ tiếp cận hơn, với hơn 5.000 sản phẩm tiêu thụ trong tuần đầu mở bán, tương đương doanh thu khoảng 3 triệu USD theo số liệu của hãng.

Deebot T90 Pro Omni là mẫu robot lau con lăn của Ecovacs được người dùng Việt lựa chọn nhiều nhất theo thống kê của hãng.

Nổi bật với con lăn Ozmo Roller 3.0 dài 27 cm giúp xử lý vết bẩn cứng đầu, Deebot T90 Pro Omni còn tích hợp công nghệ như sạc nhanh PowerBoost, lau sát cạnh TruEdge 3.0 và trạm giặt con lăn bằng nước nóng 100 độ C, trong thiết kế phong cách Bắc Âu. Sự kết hợp giữa hiệu quả làm sạch, trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng và vẻ ngoài sang trọng giúp sản phẩm giữ sức hút bền bỉ. Theo hãng, có thời điểm trung bình cứ 3 phút lại có một sản phẩm được bán ra. Tính đến cuối tháng 10, hơn 25.000 sản phẩm Deebot T90 Pro Omni đã được bán ra tại Việt Nam.

Khu trưng bày sản phẩm Ecovacs tại cửa hàng.

Với mức giá 17,99 triệu đồng, Deebot T90 Pro Omni là lựa chọn đáng cân nhắc để người dùng sở hữu robot lau con lăn cao cấp với chi phí hợp lý hơn. Sản phẩm có sẵn tại kênh mua sắm trực tuyến chính hãng của Ecovacs, chuỗi Điện Máy Xanh và nhiều hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Góp phần vào thành công này là Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long, đối tác phân phối chiến lược của Ecovacs tại Việt Nam từ năm 2022. Hợp Long mở rộng độ phủ với hơn 2.000 điểm bán trên toàn quốc, gồm khoảng 1.500 cửa hàng Điện Máy Xanh và hệ thống FPT Shop, Nguyễn Kim, Điện Máy Chợ Lớn, MediaMart, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile. Song song, Hợp Long phát triển hệ thống bảo hành và dịch vụ kỹ thuật toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng với chất lượng hậu mãi được bảo đảm.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết có thể liên hệ fanpage ecovacspro hoặc truy cập tại đây.