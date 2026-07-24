EU và Brazil lên tiếng về động thái áp thuế mới của ông Trump

EU và Brazil đưa ra những phát ngôn chính thức đầu tiên về động thái áp thuế mới của chính quyền ông Trump.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas trả lời phỏng vấn Reuters bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila, Philippines, ngày 24/7. Ảnh: Reuters.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, ngày 24/7 đặt câu hỏi với Reuters về cơ sở mà Washington sử dụng để áp thuế mới đối với hàng hóa châu Âu. Bà Kallas cho rằng các cáo buộc EU kiểm soát chưa chặt chẽ vấn đề lao động cưỡng bức là không có căn cứ.

"Cáo buộc đó không thể đem ra áp dụng với Liên minh châu Âu. Nếu so sánh luật lao động của chúng tôi với của Mỹ, chúng tôi còn có cả chế độ nghỉ phép có lương và điều kiện làm việc rất tốt cho người lao động. Vì vậy, lập luận đó thực sự không có cơ sở", bà Kallas nói với Reuters bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Manila, Philippines.

Bà Kallas cho biết EU sẽ đề nghị Washington làm rõ quyết định áp thuế đối với EU. Theo bà, khối đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương đạt được trong năm ngoái và coi mức thuế mới là điều bất ngờ.

"Chúng tôi đã có một thỏa thuận với Mỹ và đã thực hiện đúng phần cam kết của mình. Vì vậy, đây là một bất ngờ tiêu cực, khi thỏa thuận đã ký không được duy trì", bà Kallas nói.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại một sự kiện tổ chức tại Cung điện Planalto ở Brasilia, Brazil, ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Brazil cũng vừa lên tiếng bác bỏ quyết định của Mỹ khi áp thuế đối với nước này, vì lý do liên quan đến lao động cưỡng bức. Brazil cho rằng động thái áp thuế của Mỹ là "tùy tiện" và "không có cơ sở".

Chính phủ Brazil nêu trong thông cáo chính thức: "Do không có cơ sở pháp lý từ luật pháp trong nước để bảo vệ chính sách thương mại mang tính bảo hộ, Mỹ lựa chọn khai thác một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với nhân quyền và phong trào bảo vệ quyền của người lao động".

Theo biện pháp áp thuế mới của Mỹ, hàng hóa xuất khẩu của Brazil sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 12,5%. Brazil cho biết sẽ ngay lập tức khởi động các thủ tục nhằm kích hoạt các công cụ đối phó theo "Luật Đối ứng" của nước này, đồng thời đưa vụ việc lên cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Mỹ, song nhấn mạnh Brazil sẽ tìm kiếm các thị trường khác nếu không thể tiếp tục tiêu thụ hàng hóa tại thị trường Mỹ.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã áp mức thuế 25% đối với một số mặt hàng của Brazil, với lý do liên quan đến các hành vi thương mại bị Washington đánh giá là không công bằng.

Từ ngày 24/7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế mới 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, với cáo buộc các nước này thực thi chưa nghiêm lệnh cấm liên quan đến lao động cưỡng bức. Động thái được đưa ra ngay khi mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hết hiệu lực.

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục định hướng áp thuế trên diện rộng mà ông Trump theo đuổi, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức "thuế đối ứng" mà ông từng áp dụng dựa trên quyền hạn khẩn cấp nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ.