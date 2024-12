ESPN: VAR gây tranh cãi trong chiến thắng của Việt Nam

Sau khi yêu cầu hưởng phạt đền ở cuối trận bị từ chối mà không cần đến sự can thiệp của VAR - khiến hơn 5.233 cổ động viên có mặt tại sân bức xúc - Singapore phải chịu một quả phạt đền ở phút 101. Nguyễn Tiến Linh giữ vững tinh thần để thực hiện thành công, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Chỉ ba phút sau, Rafaelson - người dường như trở thành "phản diện" trong mắt cổ động viên đội chủ nhà - ghi bàn thắng thứ hai, gia tăng cách biệt và giúp Việt Nam có lợi thế lớn trước trận lượt về tại sân Việt Trì vào ngày 29/12.

Ngoài hai quyết định về phạt đền, trận đấu còn chứng kiến cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 84 của Rafaelson. Tuy nhiên, bàn thắng này bị VAR từ chối vì lỗi dùng tay chơi bóng, ngay sau khi Singapore không được công nhận quả phạt đền khi Faris Ramli bị Hồ Tấn Tài cản ngã. Những phút cuối trận thực sự là cao trào kịch tính.

Dù cổ động viên Singapore phẫn nộ với những quyết định bất lợi, HLV Tsutomu Ogura vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tập trung nhấn mạnh sự mất tập trung của các học trò trong thời điểm then chốt, khiến họ rơi vào tình thế bất lợi ở lượt về.

“Bóng đá là như vậy. Cho đến phút 90, tỷ số vẫn là 0-0, nhưng trong thời gian bù giờ, chúng tôi lại để thua hai bàn”, HLV Ogura chia sẻ. “Tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng bóng đá không chỉ kéo dài 90 phút, mà còn cả những phút bù giờ”.

“Chúng tôi đã có vài cơ hội, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng không tận dụng được. Trong bóng đá, việc bỏ lỡ cơ hội thường dẫn đến cái giá rất đắt. Dù bị thủng lưới từ quả phạt đền, chúng tôi vẫn không nên để thua thêm bàn nữa. Đó là lỗi của chúng tôi”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói.

Dù thất bại muộn màng mang đến nỗi đau, vẫn có những điểm sáng mà HLV Ogura có thể rút ra. Các cầu thủ Singapore chơi sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Lối pressing mạnh mẽ của họ khiến Việt Nam nhiều lần mất bóng, đặc biệt khi phải làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo của Jalan Besar. Một pha cướp bóng như vậy suýt nữa giúp Taufik Suparno mở tỷ số ở phút 68, nếu không có pha cứu thua xuất thần của thủ môn Nguyễn Đình Triệu.

Trước đó, Shawal Anuar đưa bóng vào lưới sau đường chuyền tinh tế của Hami Syahin trong một pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Những khoảnh khắc lóe sáng này cho thấy Singapore vẫn còn cơ hội khi hành quân đến Việt Nam, dù thử thách trước mắt là rất lớn.

“Có những thời điểm chúng tôi không ngần ngại triển khai bóng”, HLV Ogura nói. “Tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng họ có thời gian, hãy bình tĩnh chuyền bóng, đưa bóng ra biên… Chúng tôi đã cho thấy mình có thể chơi bóng. Vấn đề bây giờ là làm sao duy trì lối chơi đó trong cả 90 phút. Đây vẫn là điều chúng tôi cần cải thiện”.

“Giờ là lúc phục hồi tinh thần. Tôi luôn nói với các cầu thủ: ‘Trận đấu này đã qua. Tỷ số 0-2 chưa phải là dấu chấm hết. Trong bóng đá, tỷ số 2-0 luôn tiềm ẩn rủi ro'”, thuyền trưởng tuyển Singapore nhấn mạnh.“Nếu chúng tôi ghi được bàn trước, tỷ số sẽ là 2-1 và điều gì cũng có thể xảy ra. Đây là tinh thần mà chúng tôi phải có”.

Dù đang ở thế bất lợi, Singapore vẫn có cơ hội để lật ngược tình thế. Với tinh thần quyết tâm và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, họ có thể biến trận lượt về thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Liệu "Những chú Sư tử" có thể làm nên kỳ tích tại sân Việt Trì? Câu trả lời sẽ có vào ngày 29/12.

