Endrick nhận sai

Chân sút của Real Madrid cho biết đã hành động quá nóng vội và nhận thức được rằng hành vi của mình là không thể chấp nhận được. "Tôi biết mình đã sai. Đó là một sai lầm không đáng có và tôi sẽ không bao giờ để nó lặp lại", Marca dẫn lời tài năng người Brazil.

Pha vào bóng của Endrick khiến nhiều người hâm mộ và chuyên gia bóng đá phẫn nộ. Cụ thể, ở phút 83 trên sân Bernabeu, khi không có bóng, Endrick thực hiện pha vào bóng quyết liệt vào chân Mouriño, khiến cầu thủ Alaves ôm chân đau đớn.

Điều đáng nói là trọng tài chính Alejandro Muñíz Ruiz không rút thẻ đỏ cho cầu thủ trẻ người Brazil, khiến các cầu thủ và ban huấn luyện của Alaves bức xúc. Cựu trọng tài La Liga, ông Pérez Burrull, chỉ trích quyết định của trọng tài và cho rằng Endrick hoàn toàn xứng đáng bị đuổi khỏi sân.

Ông Burrull nhấn mạnh rằng việc Endrick vào bóng khi không có bóng là một hành vi thô bạo và phải bị trừng phạt nghiêm khắc. HLV Luis Garcia của Alaves cũng bày tỏ sự không hài lòng về pha vào bóng của Endrick. Ông cho rằng tiền đạo người Brazil đã chơi xấu và xứng đáng bị đuổi khỏi sân.

"Đó là một thẻ đỏ rõ ràng", HLV Garcia chia sẻ. "Nếu trọng tài không nhìn thấy điều đó, thì VAR phải can thiệp".

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti lên tiếng bảo vệ cậu học trò. Ông nêu quan điểm Endrick là một cầu thủ đầy tiềm năng và tin rằng sẽ rút ra được bài học quý giá từ sai lầm này.

Real Madrid khởi đầu rất tốt khi dẫn trước Alaves với tỷ số 3-0 suốt phần lớn thời gian thi đấu. Thế nhưng, vào phút 85 và 86, Carlos Benavídez và Kike Garcia ghi bàn giúp đội khách rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Trong trường hợp Endrick bị truất quyền thi đấu, Alaves có thể tạo ra cú sốc lớn.

Trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, đa số ý kiến đều cho rằng quyết định của trọng tài là quá nhẹ tay và Endrick xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Pha bóng này một lần nữa đặt ra câu hỏi về vai trò của VAR trong việc hỗ trợ trọng tài đưa ra những quyết định chính xác.

