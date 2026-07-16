EmbedIT Việt Nam 'đón sóng' dịch chuyển công nghệ tại Tech59 Summit

Tham dự Tech59 Summit, EmbedIT cam kết định hình tương lai công nghệ Việt bằng năng lực làm chủ kiến trúc, tư duy sản phẩm toàn cầu và văn hóa phát triển phần mềm chuẩn mực.

Đại diện EmbedIT Việt Nam tham gia phiên thảo luận tại Tech59 Summit Vietnam 2026 cùng các lãnh đạo doanh nghiệp.

Chỉ còn một ngày nữa, Tech59 Summit Vietnam 2026 - hội nghị công nghệ hàng đầu Việt Nam, sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tại TP.HCM, quy tụ hàng nghìn nhà đầu tư, nhà sáng lập và các doanh nghiệp công nghệ lớn trong khu vực.

Trong bối cảnh dòng vốn mạo hiểm quốc tế đang ngày càng siết chặt các tiêu chí chọn lọc và sự bão hòa của mô hình outsourcing (thuê ngoài) truyền thống đã lộ rõ những giới hạn, sự hiện diện của EmbedIT Việt Nam - thành viên Tập đoàn PPF (châu Âu), được xem như lời khẳng định cho chương tiếp theo của ngành công nghệ Việt Nam: kỷ nguyên làm chủ giải pháp và kỹ thuật chuyên sâu.

Bước đệm dịch chuyển chuỗi giá trị: Khi giá nhân công không còn là lợi thế cạnh tranh

Báo cáo thị trường công nghệ Đông Nam Á những năm gần đây liên tục ghi nhận Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng và nguồn nhân lực trẻ. Tuy nhiên, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư mạo hiểm cùng yêu cầu ngày càng cao từ các doanh nghiệp toàn cầu cho thấy Việt Nam không thể tiếp tục cạnh tranh bằng lợi thế chi phí.

Vì vậy, EmbedIT tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghệ chuyên sâu, nơi các kỹ sư Việt trực tiếp tham gia thiết kế kiến trúc hệ thống, vận hành hạ tầng đám mây và phát triển các giải pháp bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Lê Hoàng Hải - Giám đốc Điều hành & CTO EmbedIT Việt Nam.

Tại phiên thảo luận "Vượt lên trên mô hình Outsourcing: Hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ và nguồn nhân tài đạt chuẩn quốc tế" tại Tech59 Summit, ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Điều hành kiêm CTO của EmbedIT Việt Nam, sẽ chia sẻ góc nhìn thực tiễn về cơ hội và thách thức trong việc phát triển đội ngũ kỹ sư có tư duy sản phẩm, năng lực quản trị rủi ro và am hiểu kiến trúc hệ thống.

Theo EmbedIT, giá trị chỉ được tạo ra khi kỹ sư có tư duy làm chủ và chủ động đóng góp giải pháp, thay vì chỉ thực hiện các yêu cầu được giao.

EmbedIT trao quyền cho nhân viên, định hình văn hóa phát triển phần mềm chuẩn mực

Nghịch lý tại thị trường Việt Nam hiện nay là dù số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tăng trưởng đều đặn qua mỗi năm, nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, sự thiếu hụt tập trung ở lớp nhân sự Tech Lead (Trưởng nhóm kỹ thuật) và Solution Architect (Kiến trúc sư giải pháp), những người đóng vai trò dẫn dắt đội ngũ, đưa ra các quyết định về kiến trúc hệ thống và giải quyết những bài toán phức tạp.

Chia sẻ về nút thắt này, ông Lê Hoàng Hải nhận định: "Nhiều thị trường outsourcing có thể cung cấp lập trình viên, nhưng chỉ một số ít nơi có thể đào tạo được Tech Lead hay Solution Architect. Trong nhiều năm, mô hình outsourcing chủ yếu tập trung vào khâu triển khai, khiến kỹ sư ít có cơ hội phát triển tư duy kiến trúc và năng lực dẫn dắt. Muốn xây dựng đội ngũ nhân tài công nghệ cấp cao, doanh nghiệp phải trao cho họ cơ hội tham gia thiết kế hệ thống, làm việc trực tiếp với khách hàng và đảm nhận những vai trò có tính quyết định".

Theo ông Hải, đó cũng là định hướng EmbedIT đang thực hiện thông qua việc xây dựng engineering culture (phần mềm chuẩn mực) với các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, từ chất lượng mã nguồn, quy trình phát triển đến tư duy bảo mật ngay từ giai đoạn thiết kế. Tại Tech59 Summit, doanh nghiệp kỳ vọng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn phát triển đội ngũ kỹ sư sẵn sàng cho kỷ nguyên AI, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo công nghệ trong khu vực.

Có thể thấy, hành trình bứt phá khỏi định vị nhân công chi phí thấp của Việt Nam rất cần những bước đi tiên phong từ các doanh nghiệp có tư duy toàn cầu như EmbedIT. Diễn đàn Tech59 Summit ngày 17/7 tới đây sẽ là nơi chứng kiến sự thay đổi quyết liệt đó, nơi chất xám và năng lực làm chủ kỹ thuật nòng cốt là thước đo chủ lực cho sự thành công.