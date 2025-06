'Em xinh' Đào Tử bị phản ứng

Trong một bài đăng so sánh sắc vóc của dàn nữ nghệ sĩ ở hai show Chị đẹp và Em xinh, Đào Tử được cho là "thả like". Hành động của ca sĩ đang vấp phản ứng.

Em xinh "say hi" đang là game show thực tế dành cho các nghệ sĩ nữ được quan tâm nhất hiện nay. Sau khi lên sóng tập mở màn, các tiết mục của dàn Em xinh đang thống lĩnh top thịnh hành và tạo ra cơn sốt.

Những ngày qua, Em xinh "say hi" được đưa ra so sánh với Chị đẹp đạp gió, khi hai show đều quy tụ dàn nghệ sĩ nữ đông đảo của showbiz Việt.

Gần nhất, trong một bài đăng so sánh sắc vóc của dàn nữ nghệ sĩ ở hai show Chị đẹp và Em xinh, Đào Tử được cho là "thả like". Hành động của ca sĩ đang vấp phản ứng từ cộng đồng mạng. Đào Tử ban đầu phủ nhận hành động nói trên. Không lâu sau, cô lại tiếp tục lên tiếng đổ lỗi cho ê-kíp. Cô viết: "Đã kiểm điểm ê-kíp, là lướt trúng, lỡ ấn nhầm. Mong mọi người thông cảm cho chúng mình". Song cách hành xử của Đào Tử vẫn nhận chỉ trích từ công chúng.

Đào Tử được chú ý ở show Em xinh "say hi". Ảnh: FBNV.

Đào Tử sinh năm 1999, có mẹ người Việt, bố ở Đài Loan. Sinh ra tại TP.HCM, Đào Tử lớn lên trong môi trường đa văn hóa.

Thời gian qua, nữ ca sĩ hoạt động năng nổ tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc. Cô đã để lại dấu ấn qua các chương trình Dingge Generation DD52 và The Voice of China 3. Tại The Voice of China 3, cô được ca sĩ Dương Thừa Lâm khen ngợi: “Những bài hát của bạn đã đạt đến trình độ của một ca sĩ chuyên nghiệp”.

Đào Tử cho biết cô rất bất ngờ khi ê-kíp chương trình Em xinh "say hi" liên hệ bởi cô hoạt động ở một nơi xa xôi. Đào Tử thừa nhận cô áp lực, lo lắng vì trước đó chưa tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Đào Tử tâm sự thế mạnh của cô tại chương trình chính là khả năng sáng tác.

“Tôi tự tin nhất là khả năng sáng tác. Các chị em muốn thể loại gì, tôi chiều loại đó luôn. Đời thường, tôi nói chuyện có thể hài hước. Nhưng trong âm nhạc, tôi rất nghiêm túc. Không đơn thuần thể loại âm nhạc cá nhân tôi muốn và thích. Tôi còn phải tìm hiểu các chị đẹp khác phù hợp với thể loại nào, thế mạnh của các chị ra sao", cô nói.