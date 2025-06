Chiến lược khôn ngoan của Em xinh

Khác Chị đẹp đạp gió, Em xinh "say hi" không chỉ đơn thuần là cuộc chiến âm nhạc, mà được định hướng như một show tạp kỹ để phủ sóng mạng xã hội.

Có thể thấy Em xinh "say hi" tiếp bước Chị đẹp đạp gió là game show quy tụ dàn nghệ sĩ nữ hùng hậu. Nhưng trái ngược Chị đẹp, Em xinh lựa chọn phần lớn là gương mặt trẻ trung, năng lượng, ngoại hình nổi trội.

Ngay tập đầu lên sóng, Em xinh "say hi" đã tạo ra sức hút lớn. Game show quy tụ 30 “em xinh” này nhanh chóng khẳng định vị thế ở top thịnh hành với 3 sản phẩm lần lượt là AAA, Đã xinh lại còn thông minh và The Real Aura (ca khúc chủ đề).

Dàn Em xinh đổ bộ trong tập mở màn.

Em xinh khác biệt format Chị đẹp

Màn chào sân của dàn nghệ sĩ trong 2 game show Chị đẹp đạp gió và Em xinh "say hi" có tính chất khác biệt. Với Chị đẹp, các nghệ sĩ lần đầu bước ra sân khấu bằng các tiết mục solo, qua đó khẳng định vị thế, sự nghiệp âm nhạc khi bước vào show thực tế. Đa phần "Chị đẹp" sẽ chọn ca khúc nổi tiếng nhất của bản thân, được sản xuất lại, để nhanh chóng nhắc lại tên tuổi cho khán giả.

Sự khởi đầu của Em xinh "say hi" bắt đầu bằng việc chia 30 nghệ sĩ thành 2 Liên quân. Từng đội của tập một Em xinh hợp sức cùng nhau, lấy cảm hứng từ ca khúc chủ đề The Real Aura để tạo nên sản phẩm âm nhạc mới và trình diễn sân khấu. Sự cộng hưởng của 15 Em xinh cho mỗi đội, tạo nên 2 ca khúc có sức nặng để nhanh chóng thống trị đường đua trending.

Dù mới lên sóng tập đầu tiên, có thể thấy tổng thể của Em xinh "say hi" không giống format Chị đẹp. Bị đặt lên bàn chân vì cùng là game show âm nhạc quy tụ 30 nghệ sĩ nữ, nhưng mọi yếu tố Em xinh hướng đến đều xoay quanh từ khóa trẻ trung, năng lượng và trendy. Các “em xinh” được xếp vào một concept đồng nhất về trang phục.

Tính bất ngờ là yếu tố làm nên thành công của show thực tế Em xinh.

Những nghệ sĩ lớn tuổi hơn của Em xinh "say hi" như Tiên Tiên, Bích Phương, Bảo Anh, không tách biệt các đàn em gen Z, khác hẳn với các Chị đẹp, nơi mà mỗi nghệ sĩ là một cá tính, trong những tập đầu tiên lên sóng.

Tính bất ngờ là yếu tố chủ chốt làm nên thành công của Em xinh ở tập đầu tiên so với Chị đẹp. Ở Chị đẹp là dàn nghệ sĩ tham gia game show vì mục tiêu làm mới sự nghiệp. Trong khi đó, phần lớn Em xinh là những cái tên mới toanh từ khi bắt đầu. Sự kết hợp của dàn “em xinh” đã khẳng định chỗ đứng là Bích Phương, Bảo Anh, Phương Ly, cùng loạt nhân tố mới màu sắc như Đào Tử A1J, Lyhan, Ánh sáng AZA và 52Hz làm nên tập một của chương trình với sự đa dạng màu sắc.

Khi Em xinh bất chấp chiếm sóng

Em xinh không có sự gò bó về kịch bản như Chị đẹp trên sóng VTV. Các Em xinh không chỉ cạnh tranh năng lực âm nhạc, mà phải tham gia vào trận chiến khốc liệt để từng người giành lấy hào quang về phía mình. Nếu ở Chị đẹp, sự tách biệt giữa nhóm nghệ sĩ nổi bật và nhóm nghệ sĩ bị lu mờ tách biệt rõ. Ở Em xinh tập đầu tiên, khâu biên tập đang làm khá tốt chuyện giúp từng nghệ sĩ đều có cơ hội lên hình và được nhớ tới.

Thực tế là các “em xinh” đều có chiến lược rõ ràng để không bị bỏ lại trong một tập thể quá nhiều nghệ sĩ. Sự thoải mái trong kịch bản chương trình cho phép Phương Mỹ Chi nói nhiều, thậm chí có phần “lố” khi 2 đội Liên quân đấu khẩu cùng nhau. Hay như Orange, sẵn sàng làm trò cười trên sân khấu để tham gia phần battle rap.

Trấn Thành được khen khi dẫn dắt show có 30 nghệ sĩ nữ.

Sự phủ sóng của tập một Em xinh là cộng hưởng của nhiều yếu tố bên cạnh âm nhạc. Ở đó, màn battle rap của các “em xinh” trước khi trình diễn tiết mục cũng thành nội dung gây viral trên mạng. Kết hợp cùng những yếu tố bổ trợ như tương tác pha trò, dàn dựng sân khấu, vũ đạo bắt mắt và visual của các “em xinh”, tập một của game show nắm trong tay quá nhiều lợi thế để thành đề tài được cộng đồng mạng bàn tán.

Thành công bước đầu của Em xinh còn đến từ yếu tố “thiên thời, địa lợi”, khi ngay lúc này, thị trường nhạc Việt đã trải qua chuỗi ngày dài ảm đạm. Sau cơn sốt Bắc Bling và Sự nghiệp chướng, nhạc Việt không có thêm MV đủ sức nặng để thách thức đường đua trending.

Cùng thời điểm, Tân binh toàn năng là game show khác có quy mô sản xuất hùng hậu lên sóng. Tuy nhiên, game show của nhà sản xuất Yeah1 đang chưa đến giai đoạn hấp dẫn và thu hút khán giả tốt nhất. Em xinh "say hi" gần như “một mình một ngựa” chiếm sóng trên truyền hình vào cuối tuần, ở tập đầu tiên lên sóng, sau đó thoải mái oanh tạc mạng xã hội mà không gặp trở ngại.

Hiệu ứng của tập đầu tiên cho thấy dàn “em xinh” có tiềm năng không kém “anh trai”. Nhiều nữ nghệ sĩ tiềm năng của chương trình đã lập tức thể hiện khả năng, khi có cơ hội tham gia viết lời và sản xuất cho ca khúc mới. Những “em xinh” được chờ đợi cáng đáng cho chất lượng âm nhạc của chương trình, như Tiên Tiên, Pháo đã thể hiện tốt. Những nhân tố bị hoài nghi lạc quẻ như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn cũng không khó khăn hòa nhập ở tập đầu tiên.

Chị đẹp đạp gió đã chật vật ở giai đoạn đầu, sau đó dần dần bắt nhịp và gây sốt khi bước đến chặng cuối. Em xinh thì ngược lại. Chương trình đang tạo ra điều đột phá ở vạch xuất phát và nhưng liệu có duy trì được thành tích lý tưởng này thì vẫn cần thêm những tập sau để trả lời.