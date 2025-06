Điều không ngờ về các em xinh

Em xinh "say hi" vừa lên sóng đã có một số thành tích nhỉnh hơn tập đầu tiên của Anh trai "say hi". Chương trình cũng đang chiếm 3 thứ hạng cao nhất của top thịnh hành.

Em xinh “say hi” có nhiều lợi thế khi lên sóng vào thời điểm này: Được thừa hưởng sức nóng cùng lượng fan sẵn có từ Anh trai “say hi”; Không có đối thủ mạnh cạnh tranh trực diện cộng thêm phần nhiều em xinh trong chương trình đã nổi tiếng sẵn.

Nhờ đó, Em xinh “say hi” đang có khởi đầu tốt mà không phải chương trình âm nhạc nào cũng đạt được ở thời điểm này.

Em xinh chiếm lĩnh top thịnh hành

Sau tập đầu tiên lên sóng, Em xinh “say hi” bám sát kịch bản và tinh thần chung của Anh trai “say hi” là trẻ trung, hài hước và giải trí. 30 nghệ sĩ nữ tranh tài trong một chương trình đan xen yếu tố âm nhạc và trò chơi.

Tương tự Anh trai “say hi”, tập đầu tiên của Em xinh “say hi” tập trung gần như toàn bộ thời gian vào phần giới thiệu của các chị em, sau đó chia đội và chọn bài hát. Chỉ có 2 bài hát của 2 liên quân được phát sóng trong tập này.

Các phần chọn đội và bài hát đều được chọn lựa bởi những trò chơi được ê-kíp sản xuất sáng tạo mới hoàn toàn so với Anh trai “say hi”. Bởi thế, nhiều em xinh đã chuẩn bị rất kỹ càng, xem đi xem lại các tập của Anh trai “say hi” trước khi tham gia Em xinh “say hi” để rồi “ngã ngửa” khi các thử thách ê-kíp đặt ra hoàn toàn mới.

Các sản phẩm âm nhạc của Em xinh "say hi" đang nắm giữ 3 thứ hạng cao nhất trên top thịnh hành danh mục âm nhạc. Ảnh: NSX.

Nhiều chỗ biên tập dài dòng, sự xuất hiện của khách mời chưa thực có duyên hoặc một số em xinh hát không rõ lời là nhược điểm của tập 1. Nhưng tổng thể chương trình vẫn hấp dẫn trong yếu tố âm nhạc lẫn giải trí, tương tác giữa các em xinh.

Theo thống kê của Socialite, trong top chủ đề và từ khóa thịnh hành ở khoảng thời gian 26/5 đến 31/5, từ khóa "Em xinh 'say hi' chính thức phát sóng" đứng hạng 6 với 73.000 thảo luận. Trong đó, 31/5 là ngày Em xinh “say hi” chính thức lên sóng.

Trong khi đó, ở BXH tương tự vào quãng thời gian 9/6/2024-15/6/2024, Anh trai “say hi” đứng hạng 8 với 71.000 lượt thảo luận. Như vậy, lượt thảo luận của Em xinh “say hi” sau ngày đầu tiên đang nhỉnh hơn so với Anh trai “say hi”, theo số liệu của Socialite.

Về lượt xem, tập đầu tiên của Em xinh “say hi” đạt 4,1 triệu lượt xem tính tới 16h ngày 3/6.

Cùng lúc, phần trình diễn AAA của Liên quân 2 gồm Tiên Tiên, Pháo, Phương Mỹ Chi… đạt vị trí số 1 top thịnh hành danh mục âm nhạc với 758.000 lượt xem. Đã xinh còn thông minh của Liên quân 1 gồm Phương Ly, Orange, Lyly, Bích Phương, Bảo Anh… đứng hạng 2 với 546.000. Vị trí tiếp theo cũng được chiếm giữ bởi The Real Aura - MV chủ đề của chương trình.

Điều đó cho thấy Em xinh “say hi” đang kế thừa được “truyền thống” của Anh trai “say hi” là chiếm đóng những thứ hạng cao nhất của top thịnh hành danh mục âm nhạc sau mỗi tập mới.

Thậm chí, thành tích của Em xinh “say hi” đang nhỉnh hơn các đồng nghiệp nam. Anh trai “say hi” phải chờ đến livestage 2 với tiết mục Catch Me If You Can mới leo lên top thịnh hành âm nhạc, nhưng Em xinh "say hi" đã có thể làm được điều đó ngay từ tập đầu tiên.

Lý do dễ tạo cơn sốt mới sau các anh trai

Đổi thủ của Em xinh “say hi” ở hiện tại là Tân binh toàn năng hay Điểm hẹn tài năng. Không tương đồng về kịch bản nhưng việc là 3 chương trình âm nhạc lên sóng cũng thời điểm khiến cả 3 bị đặt lên bàn cân so sánh về hiệu ứng, thành tích.

Trong đó, Tân binh toàn năng do đơn vị đứng sau Anh trai vượt ngàn chông và Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thực hiện. Chương trình xoay quanh những gương mặt mới tìm kiếm cơ hội ra mắt trong một nhóm nhạc thông qua các thử thách hát, nhảy, trình diễn. Có lượng fan anh tài, chị đẹp ủng hộ nhưng Tân binh toàn năng vẫn khó bứt phá để đạt hiệu ứng như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã đạt được.

Tưởng chừng, cuộc đối đầu "cân tài cân sức" giữa Anh trai "say hi" với Anh trai vượt ngàn chông gai của mùa hè 2024 sẽ được tái hiện vào tháng 5 này nhờ Em xinh "say hi" với Tân binh toàn năng. Nhưng ở hiện tại, có thể thấy, Tân binh toàn năng khó đuổi kịp để có thể xem như một đối thủ kìm hãm được sức nóng của Em xinh "say hi".

Điểm hẹn tài năng càng ảm đạm hơn. Độ phủ sóng, bàn tán của chương trình khá thấp so với các đối thủ lên sóng cùng thời điểm. Tập 4 của chương trình đạt 31.000 lượt xem sau khoảng 2 ngày phát sóng. Format của Điểm hẹn tài năng nhìn chung khó cạnh tranh và thiếu sự hấp dẫn, mới lạ giữa thời điểm thị trường giải trí có quá nhiều game show với những nội dung hấp dẫn, đa dạng.

Em xinh "say hi" là chương trình âm nhạc được chú ý nhất hiện tại. Ảnh: NSX.

So với các đối thủ, Em xinh "say hi" đang có lợi thế lớn hơn hẳn về hiệu ứng truyền thông. Âm nhạc của chương trình lại hướng tới sự trẻ trung, hiện đại, bắt tai, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ nên dễ thâu tóm top thịnh hành.

Đặc biệt, hiện tại, thị trường âm nhạc thiếu những bản hit mới sau thành công bùng nổ của Bắc Bling. Các sản phẩm âm nhạc của Em xinh "say hi" nhờ đó càng có lợi thế để vươn lên bứt phá.

Chương trình này hứa hẹn trở thành cơn sốt mới của thị trường âm nhạc. Thậm chí, trong bối cảnh thiếu đối thủ cạnh tranh mạnh như thời Anh trai "say hi" phải đấu với Anh trai vượt ngàn chông gai hay Rap Việt với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh "say hi" dễ vươn lên "độc chiếm" thị trường.