Em xinh càng lê thê, các 'ông lớn' càng hưởng lợi

Bỏ ngoài tai những phàn nàn của khán giả về sự lê thê, các tập của Em xinh "say hi" vẫn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Chuyên gia nhận định phía sau đó là bài toán về thương mại.

Tương tự Anh trai "say hi", "đặc sản" quen thuộc của Em xinh "say hi" là thời lượng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Trên YouTube và ứng dụng giải trí VieON, các tập của chương trình truyền hình thực tế dao động từ 3-5 tiếng. Thậm chí, một vài tập (mở màn và tập 3) có độ dài kỷ lục, chiếu đến rạng sáng ngày hôm sau mới kết thúc.

Sự lê thê, dài dòng ở Em xinh như muốn thử thách độ kiên nhẫn của khán giả. Nhiều người xem thậm chí đã phải bỏ cuộc giữa chừng, không thể theo dõi liên tục hết một tập. Trên một số nền tảng mạng, chủ đề về thời lượng phát sóng của show thực tế có hàng chục nữ nghệ sĩ, được bàn luận rộng rãi, thu hút loạt ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít nhận định cho rằng nhà sản xuất đang sa đà vào các mảng miếng giải trí, tham lam tình tiết và yêu cầu ê-kíp nên biên tập, cắt gọn để chương trình hiệu quả hơn.

Trên thực tế, có lý do quan trọng để nhà sản xuất quyết định bỏ mặc những ca thán, phản ứng từ người xem. Theo chuyên gia, phía sau những show thực tế kéo dài nhiều giờ đồng hồ, là bài toán về kinh tế.

Việc một tập phát sóng có thời lượng dài, giúp nhà sản xuất cài cắm, lồng ghép thương hiệu của nhà tài trợ, đồng thời tăng “đất diễn” cho dàn nghệ sĩ, để không ai lạc lõng hay bị bỏ lại phía sau.

Show càng dài, NSX và nhà tài trợ càng hưởng lợi

Khác với bản phát sóng trên truyền hình, show thực tế khi chiếu trên kênh YouTube, thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Các tập của Anh trai "say hi" (năm 2024) không ít lần bị phàn nàn vì quá dài dòng, nhiều tình tiết thừa thãi, kém hấp dẫn. Hay một số chương trình thực tế khác của nhà Yeah1 như Chị đẹp đạp gió hay Anh trai vượt ngàn chông gai cũng có thời lượng kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Có nhiều tập chỉ đơn giản là chọn đội và đấu giá để chọn bài hát, nhưng vẫn dài 3-4 tiếng. Trên màn hình, khi các anh trai, chị đẹp thay nhau "flex", tranh giành với khung cảnh ồn ào, hỗn loạn, các khán giả trở nên mệt mỏi vì lê thê.

Đến Em xinh "say hi", nhà sản xuất càng mặc sức tung tẩy khi nhiều tập chiếu từ tối hôm nay đến rạng sáng hôm sau mới dừng lại. Trong đó, tập 3 đồng thời là tập dài nhất ghi nhận 5 tiếng rưỡi, lập kỷ lục về thời lượng của một chương trình âm nhạc.

Nhiều tập của Em xinh "say hi" kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Câu hỏi đặt ra là vì sao bị phản ứng, các nhà sản xuất vẫn không thay đổi về thời lượng chiếu trên các nền tảng mạng, ứng dụng giải trí.

Lý giải điều này, TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tính toán liên quan đến bài toán kinh tế.

Không khó để nhận ra thời lượng phát sóng dài hơn trực tiếp dẫn đến số lượng vị trí quảng cáo với YouTube có sẵn tăng lên. Việc lồng ghép các quảng cáo, tiếp thị tích hợp như đặt sản phẩm (product placement) trong nội dung chương trình sẽ nhiều hơn nhằm trả quyền lợi cho nhà tài trợ.

Do các chương trình đều có nhiều nhà tài trợ khác nhau. Việc giành thời gian để lồng ghép thương hiệu của nhà tài trợ một các tự nhiên là điều khó khăn với thời lượng chương trình ngắn. Thời gian càng dài đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn để nhà sản xuất tích hợp sản phẩm một cách tự nhiên (hoặc bán tự nhiên) vào cốt truyện, các thử thách hoặc cuộc sống hàng ngày của người tham gia.

Ngoài ra, trong vài giờ, sự hiện diện của một thương hiệu (ví dụ như logo, sử dụng sản phẩm) có thể được lặp lại nhiều lần trong các ngữ cảnh đa dạng, củng cố trí nhớ và liên kết hiệu quả. Quan trọng hơn, khi khán giả đầu tư nhiều thời gian hơn vào một chương trình và các người chơi, họ phát triển những kết nối cảm xúc mạnh mẽ hơn. Các thương hiệu liên kết với những chương trình nổi tiếng này có thể "ăn theo" sự cộng hưởng cảm xúc, dẫn đến việc tăng "tình yêu thương hiệu" (brand love).

"Với thời lượng dài hơn cũng làm tăng tương tác sâu sắc hơn từ lượng người hâm mộ tận tâm, tăng khả năng lan truyền trên mạng xã hội. Việc tiếp xúc kéo dài trong vài giờ giúp tăng cường khả năng ghi nhớ và liên kết thương hiệu, cho phép nhiều "điểm chạm" cho thông điệp thương hiệu. Chương trình càng dài, các thương hiệu càng có thể lồng ghép sâu hơn vào cốt truyện, tạo ra những kết nối sâu sắc hơn với khán giả thông qua các giá trị chung. Các yếu tố đó được cho là vượt trội so với những phản hồi tiêu cực từ một bộ phận khán giả chỉ trích về thời lượng dài lê thê của chương trình", TS đánh giá.

Cơ hội cho sản phẩm phái sinh

Ngoài ra, một vấn đề của những show thực tế như Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai hay mới nhất là Em xinh "say hi" đến từ việc có hàng chục nghệ sĩ hiện diện trong vai trò người chơi.

Với dàn cast hùng hậu, mỗi nghệ sĩ đều cần có không gian nhất định để thể hiện tài năng, cá tính và tương tác. Nếu chương trình quá ngắn, nhiều nghệ sĩ sẽ bị "chìm" hoặc không có đủ thời lượng lên hình, gây thiệt thòi cho họ và cả nhà tài trợ liên quan đến từng cá nhân.

Theo chuyên gia, nhà sản xuất kéo dài thời lượng các tập của chương trình, xuất phát từ bài toán quảng cáo, thương mại.

Do đó việc kéo dài thời gian của một tập phát sóng, nhằm đảm bảo việc nghệ sĩ được chia đều "đất diễn", không ai bị bỏ lại. Người chơi nào cũng có khoảnh khắc tỏa sáng, dù là nhỏ nhất.

Trong nhiều trường hợp, hợp đồng tham gia chương trình giữa nhà sản xuất và các nghệ sĩ (hoặc công ty quản lý của họ) có thể bao gồm các điều khoản về thời lượng lên hình tối thiểu, số lượng hoạt động, hoặc các phân đoạn cụ thể. Việc kéo dài chương trình là cách để đảm bảo những cam kết này được thực hiện, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các ngôi sao và đảm bảo sự hợp tác cho các mùa sau.

Ngoài ra, theo chuyên gia, một lý do khác khiến nhà sản xuất giữ nguyên thời lượng dài, không chỉnh sửa quá nhiều nhằm giảm bớt gánh nặng ở khâu hậu kỳ, biên tập.

Thay vì cắt gọt tỉ mỉ để có một định dạng ngắn gọn, chặt chẽ, các nhà sản xuất có thể chọn đưa vào nhiều tương tác "thời gian thực," các cuộc trò chuyện kéo dài hoặc các sự kiện dường như nhỏ nhặt.

Yếu tố này cũng cung cấp một kho tài liệu thô khổng lồ mà từ đó các nhà sản xuất có thể trích xuất nhiều đoạn clip ngắn, viral. Điều đó góp phần tạo thêm những nội dung phái sinh đa dạng hơn, đi sâu vào các khía cạnh thực tế, câu chuyện hậu kỳ, bên lề, góc máy khác của chương trình…, cung cấp tài liệu phong phú hơn để phát triển hình ảnh các nghệ sĩ sau này.

"Nội dung càng dài thì việc chỉnh sửa hậu kỳ ít hơn, đồng thời tạo cơ hội cho các sản phẩm/nội dung phái sinh được cắt ra từ nội dung góc càng đa dạng hơn. Khối lượng lớn cảnh quay thô thường được ghi lại từ các thiết lập nhiều camera cung cấp một nguồn nội dung phong phú để lựa chọn", TS cho hay.