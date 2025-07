Jenny Huỳnh bất ngờ xuất hiện ở Em xinh

Jenny Huỳnh xuất hiện trong tập 7 của Em xinh "say hi". Cô cho biết từ Australia về Việt Nam để cổ vũ Phương Mỹ Chi.

Sau quá trình lập đội và chọn bài hát tại tập 6, 24 em xinh chia thành 6 đội chính thức bước vào live stage 3 với cơ chế đấu liên quân đối kháng căng thẳng. Tối 12/7, tập 7 của Em xinh 'say hi' chính thức lên sóng.

Đáng chú ý, Jenny Huỳnh xuất hiện ở hàng ghế khán giả. MC Trấn Thành sau đó có phần giao lưu ngắn với cô. Jenny Huỳnh cho biết từ Australia về Việt Nam để cổ vũ Phương Mỹ Chi.

Jenny Huỳnh từ Australia về Việt Nam xem Em xinh.

Khi Trấn Thành đặt câu hỏi: "Con thích Anh trai 'say hi' hay Em xinh 'say hi'?, Jenny Huỳnh nhanh chóng chọn vế thứ hai.

"Các chị rất xinh, nhất là Phương Mỹ Chi. Chúc các chị luôn cố gắng, hướng về những điều tích cực. Đôi khi, mạng xã hội và hoạt động trong ngành này, nhiều thứ khó khăn, em nghĩ các chị nên cười, cố gắng và mọi thứ sẽ tốt", KOL sinh năm 2005 chia sẻ.

Trước đó, Jenny Huỳnh từng gây tranh luận khi có bài đăng với nội dung tham khảo ý kiến cộng đồng mạng về việc nên hay không nên tham gia concert Anh trai "say hi" tại Mỹ.

Cụ thể, trên Threads, cô đặt câu hỏi: “Mình nên tham gia concert ATSH (Anh trai 'say hi' - PV) ở Las Vegas không các bạn”. Ngay lập tức, bài viết này trở thành chủ đề bàn tán với hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ.

Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) hiện là sinh viên ngành Symbolic Systems tại Đại học Stanford (Mỹ). Cô từng được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2025 của Forbes ở lĩnh vực Mạng xã hội, Tiếp thị và Quảng cáo, trở thành người Việt trẻ nhất từng lọt bảng xếp hạng này.