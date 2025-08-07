Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Em như sen nở giữa đìa hứng sương

  • Thứ năm, 7/8/2025 16:04 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Hoa sen không chỉ gói gọn hạn chế trong một ý nghĩa nhất định. Thơ ca truyền miệng cho thấy hoa sen được sử dụng mang nhiều tầng nghĩa hàm ẩn.

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?

16:04 06/07/2025

Từ nhiều đời nay, tranh dân gian có nhiều hoạt cảnh, ca dao, thành ngữ của ta cũng có nhiều câu đề cập tới tâm lý sở hữu và ghen tuông trong tình yêu và hôn nhân.

Gái chính chuyên lấy được 9 chồng

16:04 06/07/2025

Các tác giả dân gian thường sử dụng biện pháp tu từ để khoa trương, diễn đạt một cách đắc địa những nhân vật, hiện tượng vượt ngưỡng bình thường.

Liễu xa đào, liễu ngả đào nghiêng

16:04 08/07/2025

Từ xa xưa, người Việt ta đã sử dụng ca dao như một phương thức hữu hiệu để thổ lộ nỗi lòng, kể chuyện, sẻ chia kinh nghiệm hoặc khuyên nhủ về đạo lý làm người. Trong đó, vi diệu và cũng đầy ý tứ là những câu ca dao tỏ bày tình yêu đôi lứa.

