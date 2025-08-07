Em như sen nở giữa đìa hứng sương

Ước gì sông rộng một gang, Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi

Từ xa xưa, các tác giả dân gian đã dùng nhiều cách biểu đạt khoa trương trong ca dao. Không chỉ sử dụng số từ, động từ mà thành ngữ còn xuất hiện trong nhiều câu ca. Nhờ đó, ca dao trở nên sinh động về mặt ngôn từ, sâu sắc về mặt ngữ nghĩa.