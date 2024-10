'Em gái quốc dân' Moon Geun Young hiện tại

Xuất hiện trong buổi họp báo phim mới, Moon Geun Young nhận nhiều bàn tán về ngoại hình. Sau đó, nữ diễn viên khẳng định sức khỏe của cô bình thường.

Sáng 21/10, nữ diễn viên Moon Geun Young dự buổi giới thiệu phim Hell tại JW Marriott Dongdaemun ở Jongno-gu, Seoul. Loạt hình ảnh của nữ diễn viên trong sự kiện gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Moon Geun Young tăng cân, thay đổi ngoại hình so với trước đây. Không ít người hâm mộ thậm chí lo lắng Moon Geun Young gặp vấn đề sức khỏe.

Tới chiều cùng ngày, thông qua trang cá nhân, Moon Geun Young trấn an người hâm mộ. Cô khẳng định sức khỏe hiện tại rất ổn định, Edaily đưa tin.

Ngoại hình hiện tại của Moon Geun Young. Ảnh: Dispatch.

"Nhiều người đã lo lắng cho sức khỏe của tôi. Cảm ơn các bạn. Tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh và hiện tại rất khỏe mạnh. Tôi tăng cân một chút nhưng đang ăn kiêng bằng cách xem video hướng dẫn mỗi ngày. Bây giờ, tôi hy vọng các bạn ủng hộ để tôi ăn kiêng thành công thay vì lo lắng về sức khỏe của tôi”, Moon Geun Young chia sẻ.

Moon Geun Young được chẩn đoán mắc hội chứng khoang cấp tính vào năm 2017 và phải phẫu thuật 4 lần. Hội chứng khoang cấp tính gây đau đớn và tê liệt nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời có thể xảy ra hoại tử cơ và dây thần kinh.

Moon Geun Young sinh năm 1987. Cô nổi tiếng sau khi đảm nhận vai chính trong My Little Bride năm 2004. Đây là bộ phim Hàn Quốc ăn khách thứ hai trong năm, sau bom tấn Taegukgi. Theo Korea JoongAng Daily, sau thành công của My Little Bride, báo chí và công chúng phong cho Moon Geun Young danh hiệu "Em gái quốc dân".

Sau đó, Moon Geun Young có nhiều bộ phim thành công khác như Love Me Not, Painter of the Wind, Cheongdam-dong Alice, Cinderella's Sister… Eun So trong Trái tim mùa thu cũng là vai diễn nổi tiếng của nữ diễn viên.