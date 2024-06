Em dâu bà chủ Vạn Thịnh Phát bị xác định giúp sức lừa đảo 24.000 tỷ

Ngoài Trương Huệ Vân (cháu gái ruột), một bị can là em dâu Trương Mỹ Lan cũng bị xác định giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo đó, trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”.

Trong đó, bị can Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 24.000 tỷ đồng .

Tại CQĐT, bị can Ngô Thanh Nhã khai bản thân là em dâu bị can Trương Mỹ Lan. Ban đầu, Nhã được Trương Mỹ Lan sắp xếp tham gia Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để giúp Lan điều hành nhà hàng Ngân Đình tại số 2A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM.

Đến năm 2006, Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và giao cho Nhã làm chủ tịch, kiêm tổng giám đốc tập đoàn. Sau đó, Trương Mỹ Lan tiếp tục giao cho Nhã giữ vị trí chủ tịch HĐQT Công ty An Đông và đồng thời là tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân.

Khai báo với CQĐT, Ngô Thanh Nhã cho biết dù giữ vị trí quan trọng, bị can này chỉ thực hiện các các công việc liên quan đến hậu cần, lương, thưởng, từ thiện, quản lý nhà hàng, khách sạn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mọi hoạt động về nhân sự, tài chính của các công ty này đều do Trương Mỹ Lan chỉ đạo, điều hành.

Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nhã thấy Tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách sạn, thì các công ty còn lại thành lập để làm gì em dâu bà chủ Vạn Thịnh Phát không rõ. Việc thành lập, quản lý và sử dụng các công ty đều do Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.

Quá trình Công ty An Đông phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, Ngô Thanh Nhã xác nhận đã ký nhiều tài liệu, giấy tờ.

CQĐT đã làm rõ bị can Ngô Thanh Nhã với tư cách chủ tịch HĐQT Công ty An Đông ký Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc hợp tác đầu tư với Công ty Sài Gòn Peninsula đầu tư Dự án Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM do Peninsula làm chủ đầu tư.

Tổng chi phí đầu tư dự án khoảng 119.600 tỷ đồng , bao gồm 22.000 tỷ đồng nguồn vốn tự có của Công ty SPG, phần còn lại do Công ty An Đông huy động vốn bằng các hình thức vay của các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc hình thức hợp pháp khác.

Sau đó, với tư cách là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị can Nhã ký hợp đồng mua sơ cấp trái phiếu để thực hiện 5 giao dịch chuyển tiền trong chuỗi các giao dịch “khống” tạo lập trái phiếu Công ty An Đông năm 2018.

Quá trình làm việc với CQĐT, Ngô Thanh Nhã thừa nhận hành vi ký các biên bản, hợp đồng, chứng từ để tạo lập, phát hành trái phiếu Công ty An Đông là vi phạm pháp luật. Nhưng việc này, bị can thực hiện theo chủ trương, tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Bị can Nhã nhận thức được sai phạm và trách nhiệm của mình, đã thông qua gia đình nộp tiền khắc phục một phần hậu quả, đồng thời xin được bán tài sản để khắc phục thêm.

Cũng trong giai đoạn đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT còn đề nghị truy tố bị can Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Australia) - Tổng giám đốc Công ty An Đông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Kwok Hakman Oliver là em rể của Ngô Thanh Nhã và có mối quan hệ quen biết với Trương Mỹ Lan từ trước.

Năm 2015, Trương Mỹ Lan sắp xếp cho Kwok Hakman Oliver giữ vị trí tổng giám đốc Công ty An Đông và năm 2019 giữ vị trí Ủy viên HĐQT Công ty Sài Gòn Peninsula. Tuy nhiên, Kwok Hakman Oliver không điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của Công ty An Đông mà chủ yếu do Nguyễn Hữu Hiệu (Phó tổng giám đốc Tài chính) thực hiện.

Khoảng tháng 8/2018, trong một cuộc họp tại phòng làm việc của Ngô Thanh Nhã, ở tòa nhà Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nhã thông báo chủ trương chọn Công ty An Đông phát hành trái phiếu. Kwok Hakman Oliver đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị phường Phú Thuận, quận 7; ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp; hợp đồng vay vốn, chuyển tiền để tạo lập trái phiếu “khống”…

Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy Kwok Hakman Oliver chỉ là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo và không được hưởng lợi ích vật chất gì.