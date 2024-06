Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy tìm 2 người bị tố cáo

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh các vụ việc liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm 2 cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang giải quyết tin báo tố giác tội phạm từ Công ty CP kỹ thuật công nghệ Sài Gòn. Người bị tố cáo là bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó trưởng phòng Nhân sự của công ty.

Bà Vân Anh bị tố đã lợi dụng vị trí làm việc của mình, sử dụng nhiều tài khoản của các cá nhân khác nhau, đưa vào danh sách chi lương tài khoản mang tên nhiều cá nhân không phải nhân viên công ty để nhận lương, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng . Sau đó, Nguyễn Thị Vân Anh nghỉ việc, cắt liên lạc, hiện ở đâu, làm gì không rõ.

Nguyễn Thị Vân Anh và Trần Quang Hiền.

Xác minh, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 20/02/1991; CCCD số 067191001993, cấp ngày 5/1/2023; quê quán: xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Người bị tố giác hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu Nguyễn Thị Vân Anh đến Cơ quan CSĐT (Đội 2), địa chỉ: số 674 đưởng 3/2, phường 14, quận 10, gặp đồng chí Ngô Văn Hiệp để làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bà Trần Thị Hoạt tố cáo Trần Quang Hiền và Nguyễn Thị Trà Mi câu kết sử dụng pháp nhân Công ty TNHH tư vấn và giáo dục Hiền Mi giới thiệu, thỏa thuận, ký kết các hợp đồng tư vấn dịch vụ visa; hứa hẹn, cam kết làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc với 7 cá nhân do bà Hoạt làm môi giới. Sau khi nhận tiền, Hiền không thực hiện theo cam kết, sử dụng vào mục đích cá nhân, bỏ địa điểm kinh doanh, cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 777,6 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Trần Quang Hiền sinh ngày 12/1/1992; CMND số 272177506, cấp ngày 1/4/2017 tại Công an tỉnh Đồng Nai; quê quán: tỉnh Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú: ấp 4, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trần Quang Hiền là đối tượng bị tố giác, nhưng hiện không có mặt tại địa phương, đi đầu không rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm, yêu cầu Trần Quang Hiền đến Cơ quan CSĐT (Đội 2), địa chỉ: số 674 đưởng 3/2, phường 14, quận 10, gặp đồng chí Ngô Văn Hiệp để làm rõ nội dung vụ án đang điều tra.