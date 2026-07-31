Elyse Island - ‘báu vật’ giữa đảo tự nhiên Đại Phước

Phía sau những áp lực trên hành trình chinh phục đỉnh cao sự nghiệp, điều giới tinh hoa tìm kiếm vượt lên định nghĩa của một nơi chốn an cư đơn thuần.

Không gian sống thực sự đáng giá chưa bao giờ được định nghĩa bằng một yếu tố duy nhất. Đó phải là sự kết tinh của thiên nhiên, kiến trúc, trải nghiệm sống và những giá trị vô hình được bồi đắp theo thời gian. Xuôi theo dòng sông Đồng Nai về đảo tự nhiên Đại Phước, Elyse Island như một “báu vật” được kết tinh từ những giá trị ấy.

Báu vật tự nhiên khởi nguồn từ dòng nước

Giữa bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng thu hẹp và những hòn đảo tự nhiên gần đô thị trở nên hiếm hoi, giá trị của Elyse Island không chỉ nằm ở vị trí đắt giá mà còn ở tính độc bản. Tại nhiều đô thị lớn, không gian sống biệt lập bên mặt nước luôn thuộc nhóm tài sản khan hiếm bởi nguồn cung gần như không thể mở rộng.

Elyse Island tọa lạc trên đảo Đại Phước - không gian sống biệt lập hiếm có ở phía đông TP.HCM.

Ở Elyse Island, thiên nhiên nguyên bản là nền tảng định hình toàn bộ trải nghiệm sống. Buổi sáng khởi đầu bằng ánh bình minh phản chiếu trên mặt nước, buổi chiều khép lại trong sắc hoàng hôn nhuộm vàng dòng sông, mỗi tối là khoảng riêng để gia đình quây quần. Đó là chất lượng sống khác biệt được gìn giữ qua năm tháng.

Kiến trúc duy mỹ và trải nghiệm liền mạch

Bộ sưu tập biệt thự lấy cảm hứng Địa Trung Hải hướng đến không gian sống khoáng đạt, với kiến trúc hài hòa cùng thiên nhiên và mở rộng kết nối giữa bên trong - bên ngoài. Mỗi chi tiết được tính toán để đón gió từ mặt sông, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thư thái trong từng không gian.

Những căn biệt thự đảo đón trọn gió sông và ánh sáng tự nhiên, xóa mờ ranh giới giữa bên trong và bên ngoài.

Vật liệu cao cấp cùng cách tổ chức tiện ích liền mạch góp phần định hình phong cách sống nghỉ dưỡng tại gia. Nhờ đó, ngôi nhà không chỉ là nơi cư ngụ, mà còn trở thành không gian sống duy mỹ, nơi vẻ đẹp kiến trúc hòa cùng nhịp thở tự nhiên.

Sức khỏe được nâng niu

Nhờ mật độ xây dựng được giữ ở mức thấp, cùng dòng sông lớn tựa như chiếc điều hòa khổng lồ của tự nhiên, bầu không khí tại Elyse Island luôn tràn đầy độ ẩm dịu nhẹ. Ở đây, thiên nhiên lặng thầm bước vào hành trình chăm dưỡng sức khỏe của gia chủ mỗi ngày.

Đặc quyền ấy còn được nâng lên một tầm cao mới với tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật Bản hiện diện tại không gian Elyse Marina Club bên sông. Gia chủ có thể buông mình vào sự thư thái nơi khu Onsen khoáng nóng, hay để mọi giác quan thả lỏng trong phòng xông hơi đá nóng Ganbanyoku.

Tổ hợp Onsen chuẩn Nhật bản bên sông là liệu pháp chữa lành tuyệt vời cho cư dân đảo.

Sau những giờ căng mình cùng công việc, ngâm mình trong làn nước ấm hay thanh lọc thân thể không còn là một chuyến đi xa xỉ đến những khu nghỉ dưỡng xa xôi, mà đã hóa thành một nhịp sinh hoạt thường nhật ngay bên thềm nhà.

Phong cách sống tinh hoa ngay thềm nhà

Trở thành cư dân Elyse Island là khởi đầu hành trình lưu giữ những khoảnh khắc sống thượng lưu đúng nghĩa. Gia chủ có thể thong dong mở ra ngày mới bằng một cú swing ngẫu hứng trên sân golf 18 hố Emerald Country Club ngay trên đảo.

Sân golf 18 hố Emerald Country Club cùng bến du thuyền nội khu kiến tạo phong cách sống Resort ngay bên thềm nhà, là nơi kết nối cộng đồng cư dân đồng đẳng.

Khi chiều buông, câu lạc bộ Elyse Marina Club lại trở thành điểm hội ngộ cộng đồng đẳng cấp, sẻ chia những góc nhìn sâu sắc về nghệ thuật và đầu tư. Đặc biệt, khi bước lên chiếc du thuyền định danh neo đậu tại bến thủy nội khu, gia chủ có thể thong thả rẽ sóng, mở ra chuyến du ngoạn khoáng đạt giữa mênh mang sông nước. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, khắc họa phong cách sống tự do và đầy kiêu hãnh.

Báu vật truyền đời vượt thời gian

Theo dòng thời gian, vị thế độc bản của một hòn đảo tự nhiên, không gian sống gắn liền thiên nhiên thuần khiết và cộng đồng tinh hoa sẽ không ngừng lớn lên về giá trị.

Song, đắt giá hơn tất thảy vẫn là ký ức được năm tháng bồi đắp với nụ cười trẻ thơ tung tăng trên thảm cỏ xanh, buổi tối gia đình sum vầy bên hiên nhà lộng gió, hay chỉ đơn giản là cảm giác bình yên khi đặt chân về đảo. Những trải nghiệm vô giá ấy dần trở thành cuốn nhật ký cảm xúc được thế hệ cha ông trao lại cho mai sau như một gia sản của tâm hồn.

Với cư dân Elyse Island, di sản quý giá nhất chính là những trải nghiệm sống được thời gian lặng lẽ bồi đắp.

Năm mảnh ghép báu vật, cùng nhiều giá trị vô hình khó lòng đong đếm tại Elyse Island, là tấm gương phản chiếu trọn vẹn gu thẩm mỹ khắt khe và tư duy sống khác biệt của gia chủ. Sở hữu không gian sống nơi đây không đơn thuần là nắm giữ bất động sản hạng sang khan hiếm, mà là cách giới tinh hoa lặng lẽ ghi danh vào một câu lạc bộ đặc quyền cùng lối sống tĩnh tại, sâu sắc và bền vững cùng thời gian.