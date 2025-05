Elon Musk ví mình như Đức Phật trong buổi họp báo đầu tiên

Lần đầu gặp gỡ báo chí kể từ khi gia nhập chính quyền Trump, Elon Musk gây chú ý khi so sánh bản thân với Đức Phật và thừa nhận nhiều khó khăn với dự án DOGE.

Tỷ phú Elon Musk có buổi gặp gỡ báo chí đầu tiên tại Nhà Trắng ngày 1/5. Ảnh: Reuters.

Từng tuyên bố với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội X rằng: “Giờ đây, các bạn chính là truyền thông”, Elon Musk - người giàu nhất thế giới kiêm cố vấn cấp cao trong chính quyền Trump - lâu nay vẫn tránh xa các cuộc phỏng vấn với những tờ báo bị ông cho là "không thân thiện".

Ông thường chỉ xuất hiện trong các chương trình của Fox News, podcast bảo thủ và các cuộc trò chuyện trên nền tảng mạng xã hội của chính mình.

Tuy nhiên, vào tối 1/5, trong bối cảnh Wall Street Journal chuẩn bị đăng tải bài viết gây chấn động về việc hội đồng quản trị Tesla đang cân nhắc thay thế Musk khỏi vị trí CEO - thông tin mà cả Musk và Tesla kiên quyết phủ nhận - tỷ phú công nghệ này đã quyết định bước ra khỏi "vùng an toàn".

Tại Phòng Roosevelt trong Nhà Trắng, Musk cùng 3 thành viên cấp cao trong nhóm DOGE (Bộ Hiệu quả Chính phủ) đã bất ngờ gặp mặt khoảng một chục phóng viên từ các hãng truyền thông lớn để chia sẻ về quãng thời gian ông phục vụ trong chính quyền Trump và bất ngờ ví mình với một biểu tượng tôn giáo vĩ đại.

“Đạo Phật có cần Đức Phật không?”, Musk nói, theo ghi nhận từ The Washington Post, khi được hỏi ai sẽ thay ông dẫn dắt DOGE nếu ông rút lui như dự kiến trong tháng này.

“Sau khi Đức Phật mất, đạo Phật không phải còn phát triển mạnh mẽ hơn sao?”, vị tỷ phú tiếp tục.

Buổi họp báo thu hút sự có mặt của đại diện từ The New York Times, The Washington Post, USA Today, Axios, Semafor, Bloomberg, ABC, NBC và cả Fox News. Đáng chú ý, ngay cả AP cũng được mời - một động thái đặc biệt khi Nhà Trắng từng nhiều lần tìm cách loại bỏ hãng tin này khỏi nhóm phóng viên thường trú vì các bài viết "gây khó chịu".

Theo một nguồn tin thân cận, buổi gặp mặt được sắp xếp khá gấp. Sáng ngày 1/5, các phóng viên được Nhà Trắng thông báo họ có cơ hội phỏng vấn Musk và chỉ có khoảng một giờ để xác nhận tham dự. Cuộc trò chuyện bắt đầu vào cuối buổi chiều, kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ.

Nguồn tin cho biết, Musk tỏ ra hợp tác, cởi mở và không hề đối đầu với báo chí - điều hiếm thấy ở một người từng nhiều lần chỉ trích truyền thông dòng chính.

Thậm chí, theo mô tả của một số phóng viên, Musk có phần “xuống tinh thần”, dù vẫn cố tỏ ra hài hước bằng cách ví mình như Đức Phật. New York Times đã giật tít: “Nhìn lại 101 ngày qua, Elon Musk không còn tự tin như trước”.

Trong suốt buổi phỏng vấn, Musk thừa nhận DOGE chưa đạt được mục tiêu cắt giảm 1.000 tỷ USD như ông từng hứa. Cho đến nay, con số mà ông thực hiện mới dừng ở khoảng 160 tỷ USD .

“Để đạt đến mục tiêu đề ra sẽ cực kỳ khó khăn nếu không có thêm sự ủng hộ từ Quốc hội”, ông nói, theo AP.

“Vấn đề là: Nội các và Quốc hội sẵn sàng chịu đựng đến mức nào? Việc đó hoàn toàn khả thi, nhưng sẽ phải đối mặt với rất nhiều lời phàn nàn”, ông chia sẻ.

Musk cũng thừa nhận quá trình tinh giản bộ máy chính phủ đã dẫn đến việc "vô tình sa thải" một số nhân sự quan trọng. Các biện pháp cắt giảm mạnh tay của DOGE đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, không chỉ nhắm vào giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa mà cả cá nhân Musk.

Ngoài ra, Musk còn kể lại một số chi tiết hậu trường thú vị. Ông tiết lộ từng ở lại Phòng ngủ Lincoln “nhiều hơn một lần” và có lần được Tổng thống Trump gọi điện giữa đêm chỉ để rủ đi lấy kem, cụ thể là loại Häagen-Dazs vị caramel, từ bếp Nhà Trắng, theo USA Today.

Mặc dù sắp rút khỏi các hoạt động thường nhật ở Washington, Musk cho biết ông vẫn sẽ giữ văn phòng trong khuôn viên Nhà Trắng.

“Văn phòng có cửa sổ nhưng nhìn ra đúng cái dàn điều hòa. Nhưng thế cũng tốt, ít nhất thì khó bị bắn hơn”, ông đùa, theo Axios.

Chưa dừng lại ở đó, Musk còn “khoe” rằng mình vẫn sở hữu màn hình máy tính lớn nhất ở khu vực làm việc trong Nhà Trắng.

“DOGE không chỉ là một dự án - nó là một phong cách sống”, Musk khẳng định.