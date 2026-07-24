Elon Musk nói về nỗi sợ AI: 'Cứ tận hưởng thôi'

Elon Musk khẳng định đã quá muộn để ngăn chặn sự phát triển của AI và cho rằng nhân loại đơn giản là nên "tận hưởng hành trình này".

Elon Musk cho rằng đã quá muộn để ngăn chặn sự phát triển của AI và không thể dừng lại. Ảnh: Economist.

Trong cuộc phỏng vấn với The Economist vào ngày 23/7, tỷ phú Elon Musk gây sốc khi tuyên bố không còn gì có thể cản lại sự phát triển của AI nữa.

"Quan điểm triết học của tôi là hãy nhìn vào mặt tích cực. Tôi không thấy cách nào thực sự có thể ngăn chặn đà phát triển đáng kinh ngạc này của AI và robot. Ngay cả tôi muốn dừng nó lại cũng không thể", Musk nói.

Đáng chú ý, cuộc phỏng vấn này được ghi hình chỉ một ngày trước khi OpenAI đưa ra một tiết lộ chấn động về việc hai mô hình AI mới nhất của công ty đã tự động hack thư viện tài nguyên để vượt qua bài kiểm tra bảo mật.

Việc AI thoát vòng kiểm soát và tấn công hệ thống ngay cả khi đã được lập trình trong môi trường "cách ly triệt để" cho thấy nỗi lo xoay quanh năng lực và mối đe dọa từ những phòng thí nghiệm hàng đầu là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, người sáng lập Tesla cũng cho rằng nhân loại có lẽ không nên kìm hãm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, ngay cả khi điều đó có thể xảy ra.

"Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ ngay cả khi có nút dừng, chúng ta cũng không nên nhấn nó. Viễn cảnh khả dĩ nhất mà AI mang lại sẽ là một sự trù phú đáng kinh ngạc cho mọi người. Giờ triết lý của tôi đơn giản là hãy cứ tận hưởng cuộc hành trình này thôi", vị tỷ phú nhận định.

Dự đoán về tương lai, Musk cho rằng trong vòng 5 năm tới, các hệ thống AI có thể vượt qua tổng trí tuệ của toàn bộ con người. Tiếp theo, trong vòng 10 năm nữa, robot trong môi trường làm việc sẽ giúp mở ra một kỷ nguyên "dồi dào đáng kinh ngạc", đến mức tiền bạc trở nên vô nghĩa.