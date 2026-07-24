Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Elon Musk nói về nỗi sợ AI: 'Cứ tận hưởng thôi'

  • Thứ sáu, 24/7/2026 17:34 (GMT+7)
  • 4 phút trước

Elon Musk khẳng định đã quá muộn để ngăn chặn sự phát triển của AI và cho rằng nhân loại đơn giản là nên "tận hưởng hành trình này".

Elon Musk cho rằng đã quá muộn để ngăn chặn sự phát triển của AI và không thể dừng lại. Ảnh: Economist.

Trong cuộc phỏng vấn với The Economist vào ngày 23/7, tỷ phú Elon Musk gây sốc khi tuyên bố không còn gì có thể cản lại sự phát triển của AI nữa.

"Quan điểm triết học của tôi là hãy nhìn vào mặt tích cực. Tôi không thấy cách nào thực sự có thể ngăn chặn đà phát triển đáng kinh ngạc này của AI và robot. Ngay cả tôi muốn dừng nó lại cũng không thể", Musk nói.

Đáng chú ý, cuộc phỏng vấn này được ghi hình chỉ một ngày trước khi OpenAI đưa ra một tiết lộ chấn động về việc hai mô hình AI mới nhất của công ty đã tự động hack thư viện tài nguyên để vượt qua bài kiểm tra bảo mật.

Việc AI thoát vòng kiểm soát và tấn công hệ thống ngay cả khi đã được lập trình trong môi trường "cách ly triệt để" cho thấy nỗi lo xoay quanh năng lực và mối đe dọa từ những phòng thí nghiệm hàng đầu là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, người sáng lập Tesla cũng cho rằng nhân loại có lẽ không nên kìm hãm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, ngay cả khi điều đó có thể xảy ra.

"Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ ngay cả khi có nút dừng, chúng ta cũng không nên nhấn nó. Viễn cảnh khả dĩ nhất mà AI mang lại sẽ là một sự trù phú đáng kinh ngạc cho mọi người. Giờ triết lý của tôi đơn giản là hãy cứ tận hưởng cuộc hành trình này thôi", vị tỷ phú nhận định.

Dự đoán về tương lai, Musk cho rằng trong vòng 5 năm tới, các hệ thống AI có thể vượt qua tổng trí tuệ của toàn bộ con người. Tiếp theo, trong vòng 10 năm nữa, robot trong môi trường làm việc sẽ giúp mở ra một kỷ nguyên "dồi dào đáng kinh ngạc", đến mức tiền bạc trở nên vô nghĩa.

Elon Musk: Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng

Tủ sách Công nghệ giới thiệu cuốn tiểu sử, kể câu chuyện cuộc đời của Elon Musk từ thời thơ ấu cho đến khi ông thực hiện Zip2, PayPal, rồi đến SpaceX, Tesla và SolarCity.

ChatGPT 'hóa điên', tự ý hack để vượt bài kiểm tra

OpenAI - cha đẻ ChatGPT thừa nhận một số mô hình AI mới nhất của công ty mất kiểm soát trong thử nghiệm an ninh, dẫn tới vụ tấn công hạ tầng Hugging Face.

11:00 22/7/2026

Anh Tuấn

Elon Musk Elon Musk Elon Musk AI hack

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

Đọc tiếp

Cái kết cho chiếc máy bay mất tích 74 năm

Cái kết cho chiếc máy bay mất tích 74 năm

6 giờ trước 11:57 24/7/2026

0

Xác máy bay của hãng Pan Am rơi ngày 11/4/1952 khiến 64 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển phía bắc Puerto Rico.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý