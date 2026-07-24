Bốn ‘tài sản’ sinh viên marketing nên tích lũy từ năm nhất

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xử lý nhanh tác vụ, song kiến thức, tư duy phản biện, khả năng làm chủ AI và vốn sống mới quyết định năng lực của sinh viên ngành marketing.

Từ bài nghiên cứu thị trường đến kế hoạch truyền thông, sinh viên marketing có thể sử dụng AI để tổng hợp tài liệu, gợi ý hướng tiếp cận, phác thảo nội dung hoặc tạo hình ảnh. Tuy nhiên, công cụ chỉ phát huy giá trị khi người học biết kiểm chứng thông tin, làm chủ cách sử dụng và chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng. Đây cũng là những năng lực lõi mà sinh viên cần tích lũy sớm.

Nền tảng kiến thức và tư duy để không bị AI “dẫn dắt”

“Tài sản” quan trọng nhất của sinh viên marketing là kiến thức nền tảng. Dù AI có thể đưa ra nhiều câu trả lời trong thời gian ngắn, người học vẫn cần hiểu rõ khách hàng, thương hiệu, mục tiêu truyền thông và thị trường để đánh giá những gợi ý đó. Nếu thiếu kiến thức, sinh viên dễ tin vào câu trả lời nghe thuyết phục nhưng chưa chắc đúng hoặc phù hợp vấn đề cần giải quyết.

Chẳng hạn, số lượt xem cao không đồng nghĩa chiến dịch thành công, còn phản hồi tích cực từ nhóm nhỏ chưa đủ để đại diện cho toàn bộ khách hàng. Kiến thức chuyên môn giúp sinh viên hiểu dữ liệu thực sự nói lên điều gì và tránh kết luận quá vội vàng.

Sinh viên marketing cần trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng.

Từ đây, tư duy phản biện tạo nên “tài sản” thứ hai. Sinh viên cần tập thói quen kiểm tra thông tin đến từ đâu, phù hợp bối cảnh hiện tại hay không và AI có bỏ sót điều gì.

Trong các bài tập nhóm, tư duy phản biện còn giúp sinh viên giải thích quyết định của mình. Thay vì sử dụng đáp án đầu tiên do AI đề xuất, người học có thể so sánh nhiều hướng tiếp cận, kiểm tra mức độ phù hợp của câu trả lời với đề bài. Năng lực này đặc biệt quan trọng khi marketing ngày càng gắn với dữ liệu và công nghệ.

Tư duy phản biện giúp người học đánh giá mức độ tin cậy của thông tin.

Kiến thức là nền tảng để sinh viên nhận diện vấn đề, còn tư duy phản biện giúp họ xem xét cách giải quyết. Thiếu một trong hai, người học có thể dễ tin tưởng vào câu trả lời hoặc ngược lại, phủ nhận kết quả khi chưa có đủ cơ sở đánh giá.

Làm chủ công cụ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo

“Tài sản” tiếp theo nằm ở khả năng làm chủ AI. Đây không phải cuộc đua sử dụng nhiều công cụ nhất, cũng không dừng ở kỹ năng viết câu lệnh. Sinh viên cần hiểu đầu việc nào phù hợp để AI hỗ trợ, phần nào phải kiểm chứng và quyết định nào thuộc trách nhiệm của con người.

Trong một dự án marketing, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm từ khóa, tóm tắt tài liệu, nhóm các phản hồi có đặc điểm gần nhau, gợi ý cấu trúc bài viết hoặc mở rộng hướng sáng tạo ban đầu. Song, người học vẫn cần kiểm tra nguồn, nhận diện sai lệch và rà soát nội dung trước khi sử dụng.

Trong quá trình học tập và làm dự án, Vivobook S14 đóng vai trò công cụ hỗ trợ sinh viên marketing thực hành khả năng làm chủ công cụ AI trong từng đầu việc cụ thể. Với vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 cùng NPU lên đến 50 TOPS đạt chuẩn Copilot+ PC, máy hỗ trợ tính năng như Copilot và Live Captions, giúp sinh viên chủ động khai thác AI, từ tìm kiếm và tổng hợp thông tin, phát triển ý tưởng đến hoàn thiện nội dung, kiểm soát đầu ra và tối ưu hiệu quả làm việc trong quá trình học tập và làm dự án.

Sinh viên thực hành khả năng làm chủ AI với máy tính thông minh.

Khi AI giúp xử lý nhanh các phần việc kỹ thuật, điểm khác biệt sẽ nằm ở vốn sống và góc nhìn riêng của mỗi người. Sinh viên marketing có thể bắt đầu từ điều gần gũi như cách bạn bè nói về một thương hiệu, lý do ai đó đổi sản phẩm quen dùng hay phản ứng của mọi người trước nội dung trên mạng. Trải nghiệm từ lớp học, câu lạc bộ, công việc bán thời gian hoặc dự án thực tế dần trở thành chất liệu để phát triển ý tưởng sáng tạo.

Thực tế, AI có thể đề xuất hàng chục tiêu đề dựa trên dữ liệu đã học, nhưng không thể thay người viết cảm nhận bối cảnh văn hóa, khoảng cách thế hệ hay sắc thái trong cuộc trò chuyện. Trí tuệ nhân tạo cũng không chịu trách nhiệm cho tác động của thông điệp đối với cộng đồng. Phần việc ấy vẫn thuộc về con người, cùng khả năng thấu cảm, phán đoán và ý thức nghề nghiệp.

Tất cả kỹ năng cần được tích lũy song song ngay từ năm nhất. Mỗi môn học cung cấp một phần kiến thức, bài tập rèn cách lập luận, dự án tạo cơ hội thử nghiệm công cụ và va chạm đời sống bổ sung chất liệu sáng tạo. Sau vài năm, lợi thế của sinh viên không nằm ở số nền tảng AI từng sử dụng. Lợi thế ấy đến từ khả năng đặt câu hỏi tốt, kiểm soát quy trình và tạo ra nội dung có căn cứ lẫn dấu ấn riêng.