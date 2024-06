Elon Musk công khai đứa con thứ 12

Elon Musk xác nhận đã có con thứ 3 với Giám đốc điều hành Neuralink Shivon Zilis, người làm việc cho công ty cấy ghép chip não của ông.

Elon Musk có 3 con chung với nhân viên Shivon Zilis. Ảnh: X.

Trước đó, Musk (52 tuổi) được cho giữ bí mật chuyện sinh con thứ 3 với nhân viên - đứa con thứ 12 của ông - sau khi tin tức về đứa trẻ này được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Tỷ phú cho biết ông chưa bao giờ có ý định giữ bí mật chuyện này, nhưng việc đưa ra thông cáo báo chí cũng sẽ là điều "kỳ lạ", mặc dù tên và giới tính của đứa bé vẫn chưa được tiết lộ. "Tất cả bạn bè và gia đình của chúng tôi đều biết. Việc không đưa ra thông cáo báo chí, điều kỳ lạ, không có nghĩa là 'bí mật'", Musk nói với Page Six.

Đứa bé, được cho là đã chào đời vào đầu năm nay, đã được nhắc đến lần đầu tiên trong một bài báo của Bloomberg có tựa đề "Elon Wants You to Have More Babies".

Bài báo thảo luận về những mối lo ngại trước đây của chủ sở hữu X và Tesla về tỷ lệ sinh sụt giảm. Trước đây, ông từng tweet: "Tỷ lệ sinh giảm là mối đe dọa lớn nhất mà nền văn minh phải đối mặt".

"Nhiều quốc gia đã ở dưới mức tỷ lệ sinh thay thế rất nhiều và xu hướng cho thấy hầu hết sẽ như vậy. Đây đơn giản là một sự thật, không phải là một 'lý thuyết bị vạch trần'. 2,1 là tỷ lệ thay thế và rõ ràng là trên toàn cầu, chúng ta sẽ sớm giảm xuống dưới mức đó", Musk từng nói.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với Tucker Carlson, Musk tiếp tục lặp lại quan điểm này.

Thế nhưng, Cục điều tra dân số Mỹ không đồng ý với ý kiến này và lưu ý rằng dân số thế giới không hề suy giảm. 100 năm trước có 2 tỷ người còn sống và con số này đã lên tới 8 tỷ vào năm ngoái. Dữ liệu từ Liên Hợp Quốc dự đoán con số này tiếp tục tăng lên 10 tỷ vào năm 2100.

Musk và Zilis đã có một cặp song sinh Strider và Azure sinh vào tháng 11/2021, thông qua thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngoài 3 đứa con với Zilis, tỷ phú còn có 3 con với nhạc sĩ Grimes. Grimes đang trong cuộc chiến pháp lý với Musk và kiện ông về quyền làm cha mẹ đối với các con chung của họ. Những đứa con khác của Musk là kết quả của cuộc hôn nhân giữa ông với người vợ cũ đầu tiên, tác giả người Canada Justine Wilson.