Dybala 'từng ghét Ronaldo'

Ngôi sao của AS Roma tiết lộ rằng từng "ghét" Ronaldo khi còn nhỏ - cảm xúc được định hình bởi sự cạnh tranh khốc liệt giữa Messi và Ronaldo, đặc biệt trong lòng người hâm mộ Argentina.

Trong ba năm chơi bóng bên nhau tại Juventus, nơi cả hai cùng giành hai chức vô địch Serie A và một Coppa Italia, Dybala đã chọn cách đối diện sự thật với Ronaldo trong một chuyến bay cùng đội.

"Ở Argentina, Messi và Ronaldo luôn bị so sánh, và điều đó tạo ra sự cạnh tranh lớn", Dybala chia sẻ. "Có lần trên máy bay, tôi ngồi phía sau còn anh ấy ở phía trước. Khi Ronaldo tiến lại gần và chúng tôi trò chuyện, tôi đã nói: 'Hồi nhỏ, tôi thực sự ghét anh.' Chúng tôi cùng phá lên cười, và từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất tốt đẹp".

Mặc dù khởi đầu bằng cảm xúc trái ngược, Dybala nhanh chóng nhận ra sự vĩ đại của Ronaldo. Anh không chỉ trân trọng mà còn học hỏi rất nhiều từ người đồng đội siêu sao này.

"Ronaldo là một nhà vô địch thực sự", Dybala khẳng định. "Chơi bóng cùng anh ấy ở Juventus là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi học được từ Ronaldo sự tận tâm với nghề, khát khao chiến thắng bất chấp mọi vinh quang anh ấy đã đạt được".

Dybala cũng không giấu được niềm tự hào khi được sát cánh bên Lionel Messi - thần tượng thuở nhỏ của anh. Khoảnh khắc cùng Messi nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2022 là một đỉnh cao trong sự nghiệp của Dybala.

Khi được hỏi về những đồng đội ấn tượng nhất, Dybala không ngần ngại nhắc đến Gonzalo Higuain, bên cạnh hai siêu sao Messi và Ronaldo. "Higuain, Messi và Ronaldo là ba đồng đội tuyệt vời nhất mà tôi từng có", Dybala chia sẻ. "Dù giấc mơ từ bé của tôi là được chơi bóng cùng Messi, trải nghiệm sát cánh cùng Ronaldo ở Juventus cũng là điều không thể nào quên".

Hành trình từ "ghét" đến trân trọng Cristiano Ronaldo của Paulo Dybala là minh chứng cho sự thay đổi khi hiểu rõ hơn về một con người. Với Dybala, Messi và Ronaldo không chỉ là những người đồng đội vĩ đại, mà còn là nguồn cảm hứng giúp anh trở thành một cầu thủ toàn diện hơn.

