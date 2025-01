Duyệt 3 khu công nghiệp hơn 900 ha ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Đắk Lắk

Khu công nghiệp Hòa Ninh, Khu công nghiệp Nomura (giai đoạn 2) và Khu công nghiệp Phú Xuân vừa được Chính phủ duyệt chủ trương đầu tư.

Thêm 3 khu công nghiệp được duyệt mới tại Đà Nẵng, Hải Phòng, Đắk Lắk. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án khu công nghiệp mới tại Đà Nẵng, Hải Phòng, và Đăk Lăk.

Đầu tiên là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh tại TP Đà Nẵng với diện tích hơn 400 ha. Tổng vốn đầu tư dự án do Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định. Tiến độ thực hiện không quá 42 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Thứ hai là dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nomura (giai đoạn 2) tại Hải Phòng do CTCP KCN Quốc tế Hải Phòng làm nhà đầu tư. Dự án có quy mô hơn 197 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.783 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 425 tỷ.

Địa điểm thực hiện tại các xã An Hưng, An Hồng, Đại Bản, huyện An Dương. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Thứ ba là dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Phú Xuân do CTCP DPV Đắk Lắk làm nhà đầu tư, tiến độ thực hiện không quá 36 tháng. Quy mô khu công nghiệp hơn 313 ha, thuộc các xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar.

Thời gian gần đây, Chính phủ liên tục duyệt chủ trương đầu tư các dự án khu công nghiệo mới trên khắp cả nước. Khu công nghiệp cũng được dự báo là một trong những phân khúc bất động sản hấp dẫn tại Việt Nam trong năm 2025 nhờ tốc độ tăng trưởng FDI.

Theo nhìn nhận của chuyên gia Savills, vốn FDI liên tục gia tăng, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có nhu cầu cao về không gian, kho bãi để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. Bất động sản công nghiệp vẫn được dự báo là một điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam.