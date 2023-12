Đường Vành đai TP Tân An hơn 1.500 tỷ hoàn thành 97%, sắp thông xe

Dự án đường Vành đai TP Tân An (tỉnh Long An) được khởi công năm 2019 với chiều dài gần 23 km, có điểm đầu giao ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và điểm cuối giao quốc lộ 1 tại phường

Ngày 22/12, thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Long An cho biết, công trình đường Vành đai TP Tân An (Long An) hiện nay đang trong giai đoạn thi công những công đoạn sau cùng để chuẩn bị đưa vào khai thác.

Dự án Vành đai TP Tân An gồm 9 gói thầu. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng , sau đó được điều chỉnh lên hơn 1.500 tỷ đồng .

Dự án Vành đai TP Tân An khởi công vào năm 2019 với chiều dài toàn tuyến gần 23 km. Công trình có điểm đầu là nút giao ngã tư Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa) và điểm cuối là nút giao với quốc lộ 1 tại phường 5 (TP Tân An).

Đến thời điểm này, mặt đường của tuyến đã được trải thảm nhựa với quy mô 4 - 6 làn xe. Các nhà thầu, đơn vị thi công đang hoàn thành phần việc cuối để hoàn thiện các hạng mục lề đường, điện thắp sáng, cây xanh…

Đặc biệt, dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây và sông Rạch Chanh đã hoàn thành đúng kế hoạch để nối thông toàn tuyến.

Logo biểu tượng tỉnh Long An được đặt trên trụ dây văng của cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây.

Giám đốc Ban điều hành Dự án cầu Vàm Cỏ Tây Trần Văn Hiền cho biết: Hiện nay, công trình đã thi công đạt 97% khối lượng. Hạng mục phần cầu đã xong. Các nhà thầu đang tập trung thi công phần lề đất, lát gạch vỉa hè, mảng cây xanh phía dưới đường lên cầu.

Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây được thiết kế theo dạng cầu Extradosed có kết cấu dầm cáp hỗn hợp. Bên trong kết cấu dầm liên tục, được tăng cường bằng các bó cáp dây văng, giúp tăng khả năng chịu lực của cầu.

Dự án Vành đai TP Tân An là công trình trọng điểm được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X và XI. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hạ tầng đô thị, kết nối giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của TP Tân An và các huyện lân cận.

Việc đầu tư xây dựng, hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế các khu dân cư và thương mại, dịch vụ của thành phố Tân An nói riêng, tỉnh Long An nói chung.

Dự án còn góp phần kéo giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1A, tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua TP Tân An và trục đường Hùng Vương.

Công trình cũng góp phần mở rộng cửa ngỏ các tỉnh Tây Nam bộ với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.