‘Đường Tăng’ La Gia Anh bị ung thư lần 4

La Gia Anh cho biết ông đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng tinh thần lạc quan, thoải mái.

La Gia Anh - nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí Hong Kong - trong một buổi phỏng vấn gần đây đã tiết lộ ông vừa được chẩn đoán mắc ung thư lần thứ 4. Lần này, ông mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Khi được hỏi làm sao để giữ được tinh thần thoải mái và năng lượng tích cực, La Gia Anh chỉ mỉm cười nói: “Tôi không sợ chết”. Nam diễn viên kể lần đầu tiên mắc ung thư gan giai đoạn 3 vào năm 2004, nhưng thay vì tuyệt vọng, ông chọn đối diện bằng sự tĩnh tại của tâm hồn.

La Gia Anh bình thản đối mặt với ung thư. Ảnh: Dotdotnews.

“Tôi tụng kinh mỗi ngày. Tôi nhận ra cuộc sống đến từ hư vô, rồi cũng trở về hư vô. Vậy thì sợ điều gì?”, La Gia Anh nói.

Theo La Gia Anh, bác sĩ nói nếu điều trị, ông có thể sống thêm 8-9 năm nữa. Nhưng thay vì chọn hóa trị hay xạ trị, ông quyết định sẽ sống nốt phần đời còn lại một cách thoải mái, không dây dưa thuốc men. “Tôi nghĩ, 90 tuổi là đủ rồi. Tôi muốn nói lời tạm biệt bình thản với mọi người và hy vọng mọi người cũng có thể sống như vậy”.

Lần đầu La Gia Anh phát hiện ung thư là năm 2004. Thời điểm đó, ông mắc ung thư gan phải cấy ghép gan để cứu sống tính mạng. Sự ủng hộ tinh thần từ bạn gái lâu năm Vương Minh Tuyền chính là chỗ dựa lớn nhất.

Năm 2014, ông tái phát ung thư gan và phát hiện khối u 2 cm. Ông tiếp tục điều trị thành công. Tới năm 2019, ông phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Nam diễn viên trải qua ca phẫu thuật và chịu biến chứng tiểu không tự chủ.

Tới gần đây, La Gia Anh tái phát ung thư tuyến tiền liệt. Lần này ông từ chối điều trị tích cực, chọn sống nhẹ nhàng và không oán thán.

Vợ ông, Vương Minh Tuyền, cũng từng chiến đấu với ung thư tuyến giáp (giữa thập niên 1980) và ung thư vú (năm 2005). Cặp đôi kết hôn tại Mỹ sau khi La Gia Anh hồi phục lần đầu tiên. Từ đó đến nay, họ luôn đồng hành trong cả cuộc sống lẫn những giai đoạn bệnh tật khắc nghiệt nhất.

“Chúng tôi là bạn, là người thân, là đồng đội. Tình yêu không cần ồn ào, chỉ cần có mặt khi nhau yếu đuối nhất”, La Gia Anh nói về bà xã.

Bên cạnh cuộc chiến với ung thư, La Gia Anh chưa từng từ bỏ nghệ thuật. Ông từng ghi dấu trong loạt phim đình đám như Crime Story (1993), From Beijing with Love, He's a Woman, She's a Man, A Chinese Odyssey Part One & Two… Ông nổi bật với vai Đường Tăng trong Đại thoại Tây Du của Châu Tinh Trì.