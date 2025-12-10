Dưỡng sinh hiện đại - khi công nghệ và y học tích hợp trong một căn hộ

Giữa nhịp sống đô thị, mô hình dưỡng sinh hiện đại kết hợp y học cổ truyền và công nghệ đang mở ra hướng sống mới để cư dân chăm sóc thân - tâm - trí ngay trong chính căn hộ.

Tháng 8/2023, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu lần thứ nhất về Y học cổ truyền do WHO và Chính phủ Ấn Độ tổ chức tại Gujarat đã chính thức ghi nhận vai trò chiến lược của y học cổ truyền trong hệ thống y tế thế giới. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Y học cổ truyền là kho tàng tri thức hàng nghìn năm, có thể kết hợp cùng khoa học hiện đại để xây dựng tương lai sức khỏe toàn diện cho nhân loại”.

Tuyên bố này mở ra hướng tiếp cận mới cho ngành chăm sóc sức khỏe khi đề cao triết lý sống thuận tự nhiên, nuôi dưỡng năng lượng sống và phòng bệnh từ sớm - tinh thần cốt lõi của dưỡng sinh Đông phương.

Từ triết lý cổ truyền đến tầm nhìn toàn cầu

Tại Việt Nam, y học cổ truyền gắn bó với đời sống qua các bài thuốc nam, châm cứu, bấm huyệt hay khí công. Ngày nay, tinh hoa ấy đang được “hiện đại hóa” nhờ công nghệ y sinh và các mô hình chăm sóc tại nhà, đưa trị liệu tự nhiên vào nhịp sống đô thị bận rộn.

Y học cổ truyền đang được “hồi sinh” và hiện đại hóa thông qua công nghệ vào từng ngôi nhà.

Mùa mưa lạnh miền Bắc vào tháng 12 là thời điểm người cao tuổi dễ đau nhức, rối loạn giấc ngủ, huyết áp thất thường. Theo chuyên gia y học cổ truyền, khí lạnh khiến khí huyết trì trệ, làm giảm sức đề kháng. Việc lệ thuộc thuốc giảm đau chỉ mang lại hiệu quả tạm thời và có thể phá vỡ cân bằng âm dương.

Trong bối cảnh đó, khái niệm “dưỡng sinh hiện đại” kết hợp liệu pháp cổ truyền, công nghệ trị liệu và không gian sống thông minh trở thành lựa chọn của người trung niên và cao tuổi đô thị. Họ không chỉ tìm một chỗ ở, mà tìm một nơi có thể phục hồi cơ thể, an dưỡng tinh thần - một ngôi nhà thực sự biết “chữa lành”.

Thera Home - biểu tượng của dưỡng sinh hiện đại

Tại Việt Nam, xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu cũng đang phát triển mạnh khi nhu cầu sống khỏe, sống chủ động gia tăng ở nhóm trung niên và người cao tuổi đô thị. Nhiều doanh nghiệp bất động sản bắt đầu đưa trị liệu tự nhiên, công nghệ chăm sóc sức khỏe và không gian cân bằng tinh thần vào mô hình phát triển dự án. Trong số đó, Onsen Fuji là đơn vị tiên phong với chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat. Các dự án này đều phát triển theo xu hướng Thera Home - hướng đến môi trường sống có khả năng chăm sóc thân - tâm - trí, phù hợp bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe dự phòng ngày càng lớn.

Giữa xu hướng sống khỏe ấy, dòng căn hộ trị liệu Thera Home của Tập đoàn Onsen Fuji ra đời như một biểu tượng tiên phong của “dưỡng sinh hiện đại - sống khỏe theo cách văn minh”. Được định vị là dòng căn hộ trị liệu đầu tiên tại Việt Nam, Thera Home kết hợp triết lý y học cổ truyền Á Đông với công nghệ sinh học hiện đại, tạo nên một không gian sống có khả năng trị liệu tự nhiên - nơi con người được chăm sóc toàn diện mỗi ngày.

Kiến trúc Thera Home hài hòa giữa thiên nhiên và không gian đô thị.

Thera Home phát triển trên triết lý 3 trụ tự nhiên - y học - tinh thần, hướng đến phục hồi toàn diện thân - tâm - trí cho cư dân. Theo đó, đối với yếu tố tự nhiên, mỗi chi tiết trong căn hộ từ ánh sáng, không khí, vật liệu đến âm thanh đều được thiết kế để “thở” cùng cơ thể. Hệ thống ion âm, đèn sinh học mô phỏng ánh sáng mặt trời, cùng vườn trị liệu xanh giúp cân bằng năng lượng, kích thích quá trình tái tạo tế bào và hỗ trợ điều hòa giấc ngủ.

Về yếu tố y học, các công nghệ y học hiện đại như liệu pháp quang năng, trị liệu ion âm, cảm biến đo chỉ số sức khỏe, sở hữu bể massage khoáng nóng tự nhiên... cho phép người ở chủ động phục hồi mà không cần đến spa hay bệnh viện.

Còn với tinh thần, các không gian thiền, Oxy Healing Lounge, Sky Thera Garden hay phòng Art & Sound Therapy giúp tái lập trạng thái tĩnh tại, an nhiên - yếu tố cốt lõi trong dưỡng sinh hiện đại. Mỗi căn hộ Thera Home không chỉ là nơi ở, mà là một “phòng trị liệu cá nhân”, nơi cư dân được nghỉ dưỡng và trị liệu mỗi ngày.

Mô hình nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu như Thera Home mở ra hướng đi mới cho người cao tuổi thành thị.

Theo Global Wellness Institute, bất động sản gắn với sức khỏe (Wellness Real Estate) đang tăng trưởng nhanh gấp đôi thị trường bất động sản toàn cầu. Người hiện đại không chỉ tìm nơi ở tiện nghi, mà cần không gian có khả năng chữa lành, giúp tái tạo năng lượng và cân bằng tinh thần.

Tại Việt Nam, xu hướng này phát triển mạnh trong bối cảnh già hóa dân số và áp lực đô thị hóa ngày càng lớn. Các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu như Thera Home mở ra lựa chọn mới cho người cao tuổi - những người muốn chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nơi sống.