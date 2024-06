Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẵn sàng vận hành trong tháng 7

Mưa lớn, giông, sét ở Bắc Bộ, đề phòng ngập úng

Dự báo thời tiết hôm nay (6/6), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.