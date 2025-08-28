Đường Sách TP.HCM tạm ngưng một số tiện ích để cải tạo

Đại diện Đường Sách TP.HCM khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng về việc không gian văn hoá này mất dần các tiện ích là không chính xác.

Cuối tuần trước, chị Trần Thị Ánh (nhân viên văn phòng, ngụ phường Bình Quới, TP.HCM), đưa con đến Đường Sách TP.HCM. Khác với những lần trước, chị tìm không thấy khu vực giữ xe gần cổng Nguyễn Văn Bình. Vào trong, khu sân chơi thiếu nhi, nơi con chị từng tham gia nhiều trò chơi dân gian cũng bị quây kín. “Mấy mẹ con phải gửi xe ở nhà Văn hóa Thanh Niên, rồi tranh thủ đi dạo nhanh vì bé không còn chỗ chơi như trước”, chị nói.

Không chỉ chị Ánh, nhiều độc giả bày tỏ băn khoăn trên mạng xã hội về việc Đường Sách dường như đang mất dần những tiện ích từng là điểm cộng của không gian văn hóa này. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Đường Sách TP.HCM, cho biết các thông tin này không hoàn toàn chính xác.

Tạm ngưng chứ không mất hẳn

Ông Bùi Xuân Đức xác nhận bãi giữ xe trước đây nằm trên trục Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Bình - Nguyễn Du, do lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý, đã dừng hoạt động vì hết hạn giấy phép. “Đơn vị giữ xe đã nộp hồ sơ lên phường Sài Gòn để xin giấy phép mới và phường cũng đã báo cáo Sở Xây dựng TP.HCM”, ông Đức nói.

Trong thời gian này, Đường Sách dán thông báo hướng dẫn người dân gửi xe ở các điểm thay thế như Bưu điện trung tâm Thành phố, đầu đường Công xã Paris, Nhà Văn hóa Thanh Niên…

Hội sách mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra từ ngày 28/8 đến 7/9 tại Đường Sách TP.HCM, quy tụ hàng nghìn đầu sách và nhiều hoạt động giao lưu, ưu đãi mua sắm. Ảnh: Thanh Trần.

Ngoài vấn đề bãi giữ xe, sân chơi thiếu nhi tại Đường Sách, vốn từng là điểm đến quen thuộc của các gia đình, cũng đang được tháo dỡ để chuẩn bị cải tạo. Ông Đức cho biết, đây là một phần trong kế hoạch nâng cấp không gian nhằm phục vụ dịp kỷ niệm 10 năm Đường Sách vào năm 2026.

“Chúng tôi có kế hoạch cải tạo làm mới không gian sân chơi thiếu nhi tìm hiểu luật giao thông, vừa chào mừng năm học mới, vừa hoàn thiện cảnh quan đón chào Kỷ niệm 10 năm Đường sách TP.HCM. Dự kiến hoàn thành dịp tựu trường ngày 5/9/2025", ông nói.

Theo ban quản lý Đường Sách, những thay đổi này nằm trong lộ trình tái cấu trúc không gian để phục vụ cộng đồng tốt hơn. Tuy nhiên, thông tin chưa được truyền thông rõ ràng đến người dân khiến nhiều người nhầm tưởng rằng Đường Sách “bị xuống cấp”, “thiếu đầu tư” hoặc “đang bị thu hẹp hoạt động”.

Nhiều hoạt động dịp Quốc khánh

Dù tạm ngưng hai tiện ích, Đường Sách TP.HCM vẫn là điểm đến sôi động dịp lễ với sự kiện Hội sách mừng Quốc khánh 2/9 chính thức khởi động từ ngày 28/8 đến 7/9. Sự kiện năm nay diễn ra với chủ đề “80 năm Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”, thu hút hàng chục nhà xuất bản và đơn vị phát hành tham gia.

Hiện, không gian Đường Sách đã được trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, các pano lịch sử và nhiều gian hàng sách thiết kế điểm check-in cho bạn đọc, du khách. Bên cạnh sách văn học, kỹ năng, thiếu nhi và kinh tế, nhiều gian hàng tập trung giới thiệu sách lịch sử và văn hóa Việt Nam, đúng tinh thần chào mừng Quốc khánh.

Toàn tuyến Đường Sách TP.HCM được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ sao vàng, cờ tổ quốc và pano chủ đề, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đường Sách TP.HCM.

Các đơn vị như Nhà xuất bản (NXB) Trẻ, NXB Kim Đồng, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, NXB Tổng hợp TP.HCM mang đến nhiều ấn phẩm giá trị như Bác Hồ với thiếu nhi, Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chân dung 15 vị Bộ trưởng chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa… góp phần tái hiện một phần ký ức dân tộc thông qua sách.

Đặc biệt, nhiều chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 50% được áp dụng tại các gian hàng, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận sách chất lượng với chi phí hợp lý. Các buổi giao lưu tác giả, workshop đọc sách cùng trẻ nhỏ cũng được tổ chức vào các ngày cuối tuần để tăng tính tương tác.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm văn hóa trọn vẹn. Đường Sách sẽ không chỉ là một điểm dừng chân để mua sách, chụp ảnh, mà còn là một không gian giáo dục lịch sử gần gũi và thú vị”, Phó giám đốc Đường Sách TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Đức cho biết mục tiêu là phát triển Đường Sách thành một “bảo tàng” sống động, nơi bạn đọc trẻ có thể tiếp cận nhiều ấn phẩm giá trị, tìm thấy niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên và sâu sắc, hình thành thói quen đọc sách tích cực. Từ đó, Đường Sách TP.HCM sẽ trở thành không gian văn hóa cộng đồng ý nghĩa, khẳng định vị thế của TP.HCM là một thành phố năng động, sáng tạo và luôn trân trọng các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.