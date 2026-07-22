Đường dây 'chạy' lý lịch tư pháp liên quan nhiều cán bộ

Đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp trái quy định cho hàng nghìn trường hợp với sự tham gia của nhiều cán bộ là công chức, Trưởng phòng Lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp TP.HCM...

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Tư pháp TP.HCM, liên quan đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp trái quy định cho hàng nghìn trường hợp.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Hương Lan (cựu Trưởng phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM) cùng Trần Võ Tân Khoa (cựu công chức Sở Tư pháp), Đặng Minh Tòng (cựu cảnh sát khu vực) và Lê Vũ Linh (cựu Phó trưởng Công an phường 1, quận 5 cũ) cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; 12 bị can còn lại bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu cần phiếu lý lịch tư pháp gấp của cá nhân, doanh nghiệp, nhiều đối tượng đã câu kết tạo thành đường dây môi giới, nhận hồ sơ với giá từ 2 - 4,5 triệu đồng/trường hợp.

Các đối tượng quảng cáo có thể làm thủ tục nhanh, không cần người yêu cầu trực tiếp có mặt, thậm chí hợp thức hóa điều kiện cư trú của người nước ngoài trái quy định.

Để hợp thức hồ sơ, các đối tượng đã móc nối với cán bộ công an cơ sở lập khống thông tin đăng ký tạm trú cho hàng trăm người nước ngoài. Sau khi có giấy xác nhận tạm trú giả, hồ sơ tiếp tục được chuyển vào Phòng Lý lịch tư pháp để xử lý theo "luồng riêng", bỏ qua quy trình tiếp nhận và kiểm tra theo quy định.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Tư vấn HPN, cùng đồng phạm đã tổ chức dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài không cần có mặt, không cần giấy ủy quyền hợp lệ và không cư trú thực tế tại địa phương, thu từ 2,5 - 3,1 triệu đồng/trường hợp.

Đáng chú ý, từ năm 2018 đến đầu năm 2025, Hoàng Thị Hương Lan bị xác định đã tiếp nhận 951 hồ sơ thông qua nhiều đầu mối trung gian để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, hưởng lợi hơn 2,22 tỷ đồng .

Trong khi đó, Trần Võ Tân Khoa bị cáo buộc tiếp nhận, giải quyết 2.465 hồ sơ thuộc diện "ưu tiên", hồ sơ sai quy định hoặc hồ sơ không phải xếp hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 481 triệu đồng.

Luật sư 'bắt tay' bà bán nước hình thành đường 'dịch vụ'

Trong vụ án này, bị can Trần Trọng Thể (hành nghề luật sư) và Dương Tuyết Linh làm nghề bán nước trước cổng trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM. Linh và Thể đã trao đổi, thỏa thuận với nhau nhận làm phiếu lý lịch tư pháp lấy nhanh, không phải bốc số, cụ thể là nhận phiếu lý lịch tư pháp sớm hơn từ 2 đến 3 ngày so với thời gian ghi trên Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trần Trọng Thể nhận từ 2,1 - 2,6 triệu đồng/hồ sơ, sau đó chuyển lại cho Linh từ 2 - 2,5 triệu đồng/hồ sơ và hưởng lợi 100.000 đồng/hồ sơ.

Sau khi nhận hồ sơ từ Thể, Linh chuyển hồ sơ cho bị can Lan. Các hồ sơ này không phải bốc số. Linh hướng dẫn Thể để Thể hướng dẫn khách gặp Khoa thực hiện thủ tục.

Theo cáo trạng, Trần Trọng Thể bị tạm giam từ ngày 9/2 tại Trại tạm giam Chí Hòa. Đến ngày 4/6, bị can này được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định bị can Trần Trọng Thể đã phạm tội “Đưa hối lộ” thuộc trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, quy định tại điểm e khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.