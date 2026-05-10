Đường dây cấp chứng chỉ tiếng Anh không có giá trị sử dụng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hàng nghìn bị hại tham gia cuộc thi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh do Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy tổ chức.

Chỉ đến khi Cơ quan Công an phanh phui về đường dây này, các bị hại mới ngã ngửa khi chứng chỉ tiếng Anh họ lưu giữ lâu nay đều không hợp pháp, không có giá trị sử dụng pháp lý tại Việt Nam.

Đối tượng Đỗ Văn Mạnh tại một cuộc họp lấy danh nghĩa là TS Đỗ Mạnh Dũng.

Chủ tịch Hội đồng IEMS có bằng tại chức đại học

Đường dây lừa đảo quy mô lớn với vỏ bọc là Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy, câu kết với người nước ngoài, sử dụng nền tảng trực tuyến để tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu, nhưng chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động tại Việt Nam gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện đường dây này do đối tượng Đỗ Văn Mạnh (SN 1982, tên thường gọi là Đỗ Mạnh Dũng, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (viết tắt là IEMS) cầm đầu.

Được sự đồng ý của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an; Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ đường dây lừa đảo quy mô lớn bằng hình thức tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh không hợp pháp có trụ sở tại phường Phú Diễn, Hà Nội.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Văn Mạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan Công an, đối tượng Đỗ Văn Mạnh chỉ học tại chức Luật của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, Mạnh học tiếp thạc sĩ, nhưng trong các cuộc họp lớn, nhằm tạo vị thế, anh ta lấy danh nghĩa là Tiến sĩ Đỗ Mạnh Dũng.

Vào năm 2018, đối tượng Mạnh có đơn xin thành lập IEMS, lĩnh vực hoạt động chính là sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn các công trình khoa học về lịch sử, dư địa chí, địa chí, bách khoa toàn thư, từ điển địa chí, lịch sử đảng bộ, mã số hóa, trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Do IEMS hoạt động trong lĩnh vực khoa học, Mạnh đã thuê GS.TS Khoa học B.H đứng tên vị trí Viện trưởng. Bên cạnh đó, để tăng uy tín của IEMS, Mạnh tiếp tục thuê và nhờ những người có uy tín trong lĩnh vực giáo dục (đã nghỉ hưu) đứng tên Phó viện trưởng, những người này không được trả lương tháng, chỉ được hưởng tiền lợi nhuận từ việc thực hiện các dự án dư địa chí.

Cơ quan Công an xác định các hoạt động của IEMS đều do đối tượng Mạnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành; Viện trưởng, Phó viện trưởng chỉ đứng tên trên danh nghĩa và chỉ tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu được đối tượng Mạnh thiết kế mẫu, đặt phôi, rồi đóng dấu nổi, dấu chữ ký của bà Dana đặt làm tại Việt Nam.

Những chiêu trò thu hút thí sinh thi chứng chỉ tiếng Anh

Năm 2019, Mạnh nảy sinh ý định tổ chức cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Mạnh quen biết Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986, tên thường gọi là Jash), quốc tịch Ấn Độ và 1 phụ nữ bên Mỹ, có tên là Dana Kampman, 2 bên đã thống nhất thỏa thuận hợp tác về việc bên Mỹ sẽ thành lập 1 website thi online trực tuyến còn việc tuyển sinh ôn thi cấp chứng chỉ sẽ do bên IEMS thực hiện.

Về phía đối tượng Huyền, Mạnh giao tìm người thiết kế mẫu phôi chứng chỉ, đặt phôi, đạt dấu nổi, dấu chữ ký bà Dana. Còn Mạnh quảng cáo về chứng chỉ tiếng Anh Bright Cefr bằng cách trực tiếp soạn thảo, đăng tải các bài viết lên trang web iems.edu.vn của IEMS hoặc thông qua các nhân viên của IEMS.

Đối tượng Đặng Thị Huyền tại cơ quan Công an.

Khi đăng tải trên website của Viện IEMS hoặc chỉ đạo nhân viên quảng cáo, Mạnh nói dối chứng chỉ tiếng Anh Bright Cefr do IEMS liên kết với Học viện Bright online LLC Mỹ có thể sử dụng để thi công chức, viên chức, nâng ngạch, nâng lương, thi thạc sĩ, tiến sĩ… Nhân viên IEMS sẽ tập hợp danh sách thí sinh dự thi gửi cho bên đối tác nước ngoài để đăng ký tài khoản thi online trực tuyến.

Khi có kết quả, nếu thí sinh nào thi trượt sẽ được Mạnh chỉ đạo nhân viên nâng điểm để đủ điểm đỗ nhằm mục đích được cấp được chứng chỉ. Sau khi có danh sách tổng điểm thi, Mạnh chỉ đạo nhân viên IEMS in chứng chỉ tiếng Anh, dán ảnh thí sinh, đóng dấu chữ ký bà Dana và dấu tròn nổi của Học viện Bright online LLC Mỹ. Khi gửi trả chứng chỉ cho thí sinh, Mạnh chỉ đạo Huyền in scan và gửi kèm giấy xác nhận (mẫu giấy xác nhận do Mạnh soạn thảo có chữ ký scan của ông B.H - Viện trưởng IEMS).

Nội dung xác nhận là "Giấy xác nhận đã đăng ký tham gia kỳ thi tiếng Anh Bright SET theo khung tham chiếu châu Âu (Cefr)… Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh cũng như các đơn vị sử dụng kết quả thi bằng văn bản này, Viện Khoa học quản lý giáo dục xác nhận thí sinh…".

Công an tỉnh Phú Thọ đọc quyết định khởi tố bị can, tạm giam Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ.

Dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế, các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia. Về việc thu tiền của học viên, nhân viên của IEMS hoặc trung gian sau khi thu tiền sẽ chuyển về tài khoản cá nhân của Mạnh. Theo đó, 1,8 triệu đồng đối với chứng chỉ A2 và 5,5 triệu đồng đối với chứng chỉ B1…, thu lời bất chính số tiền gần 200 tỷ đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền (SN 1996), trú tại phường Phú Diễn (Hà Nội), nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986), quốc tịch Ấn Độ, nơi ở hiện tại phường Ba Đình, TP Hà Nội về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.