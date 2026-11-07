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Thể thao

Được Messi công nhận, cầu thủ gốc Việt mơ giành Quả bóng vàng

  • Thứ bảy, 7/11/2026 19:23 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Tài năng trẻ Ibrahim Maza nuôi tham vọng chinh phục Quả bóng vàng sau khi nhận được sự công nhận đặc biệt từ Lionel Messi.

Maza quyết chinh phục Quả bóng vàng.

Tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026, Messi điền tên Maza ở vị trí thứ 3 trong lá phiếu bình chọn danh hiệu Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Dù được huyền thoại Argentina đánh giá cao, tiền vệ 20 tuổi chỉ đứng thứ 9 ở kết quả chung cuộc.

Tuy nhiên, sự ghi nhận từ chủ nhân 8 Quả bóng Vàng mang đến động lực lớn cho Maza trên hành trình phát triển sự nghiệp. Chia sẻ với RTL, tài năng của Leverkusen không giấu khát vọng chinh phục danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới.

"Giành Quả bóng vàng là một trong những giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ nào cũng mong muốn đạt được vinh dự đó. Đây là giải thưởng phi thường và thật sự đặc biệt", Maza chia sẻ.

Nói về việc được Messi lựa chọn trong cuộc bình chọn Kopa Trophy, tiền vệ người Algeria cho biết: "Tôi thật sự trân trọng điều đó. Thật khó tin khi Messi nói rằng bạn sở hữu điều gì đó đặc biệt. Sự khích lệ từ anh ấy tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực".

Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam, đồng thời sinh ra và lớn lên tại Đức. Dù từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức, anh cuối cùng quyết định lựa chọn cống hiến cho tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế vào tháng 10/2024.

Kể từ khi chuyển đổi quốc tịch, Maza có 24 lần ra sân cho đội tuyển Algeria, ghi ba bàn và thực hiện hai pha kiến tạo. Trong thời gian tới, tiền vệ này sẽ tiếp tục hướng đến những cột mốc mới cùng đội tuyển quốc gia, đồng thời nỗ lực khẳng định vị thế tại Bundesliga trong màu áo Bayer Leverkusen.

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Minh Nghi

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