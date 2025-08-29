Đừng vì người đời chê bai mà đánh mất giấc mơ của chính mình

Thành công trong đời giống như đóa hoa, muốn nở rộ phải kiên nhẫn chờ đợi. Trong hành trình khẳng định bản thân, đừng vì những lời chê bai của người đời mà nhụt chí.

Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, cần giữ tâm tĩnh tại. Ảnh minh họa: C.F.

Vào cuối mùa thu ở phương Bắc, chim nhạn sẽ bay theo hàng ngũ chỉnh tề về phương Nam tránh rét. Một con quạ trông thấy cảnh tượng này đã nảy sinh suy nghĩ bay đến vùng đất mới xem sao. Nó liền chào tạm biệt chim sẻ sống ở ngọn cây bên cạnh, lòng đầy phấn khởi bay theo bầy chim nhạn về phương Nam.

Nó cứ bay mãi, bay mãi. Một con bồ câu đưa thư bay theo hướng ngược lại, thấy khó hiểu nên hỏi quạ: “Chim nhạn bay về phương Nam là bởi vì không chịu được mùa đông lạnh giá ở phương Bắc, đợi đến mùa xuân ấm áp, hoa nở thì lại bay trở về. Đường xá xa xôi như vậy, tại sao anh cũng không ngại khó khăn, gian khổ mà bay về phương Nam?”. Quạ xúc động nói với bồ câu rằng, nó muốn tìm kiếm một vùng đất mới, bắt đầu làm lại một cuộc sống mới.

Tiếng kêu của quạ vốn khá khó nghe. Con người, chim, thú sống xung quanh đều không thích nó, vì thế nó mới có suy nghĩ chuyển đến sống ở một nơi khác để làm lại từ đầu.

Thế nhưng quạ lại quên mất một điều, đó là mọi người không thích tiếng kêu của nó, nên cho dù nó có sống ở đâu thì cũng vẫn không thể khiến cho các giống loài khác thích mình. Nếu muốn mọi người không còn ghét mình, thì quạ phải thay đổi tiếng kêu của mình, chứ không phải là trốn tránh và mơ mộng hão huyền.

Từ xưa đến nay, những thứ mà đôi mắt của chúng ta nhìn thấy không phải là chính bản thân chúng ta, mà là muôn nghìn chúng sinh trong thế giới bao la. Những sự vật, sự việc muốn đi qua đôi mắt để vào đến thế giới nội tâm, ngay khi đi đến “cửa sổ tâm hồn” đã không thể tránh được cái nhìn “soi mói”.

Tâm hồn sẽ loại bỏ những sự vật, sự việc mà nó cho rằng không thích hợp. Sau đó để cho những sự vật, sự việc mà nó cảm thấy có thể thoải mái tiếp nhận đi tiếp vào trong nhận thức, hình thành tư tưởng của con người.

Thế giới dù lớn đến mấy cũng vẫn chỉ có một. Tư tưởng con người có nhỏ bé đến mấy thì cũng vẫn là “trong lòng một nghìn con người có một nghìn Hamlet”. Rất nhiều sự việc bạn cho là đúng nhưng trong mắt người khác lại là sai, nhân tố bạn cho là không tốt nhưng lại có thể trở thành nấc thang giúp người khác leo lên đỉnh cao.

Khi chưa hiểu rõ về một sự vật hay sự việc, không nên tùy tiện lựa chọn, càng không nên tùy ý phán đoán. Chỉ khi ở trong trạng thái yên tĩnh, tâm hồn con người mới tương đối khách quan, mới có thể nhìn rõ được chân tướng sự việc. Không phải những khuôn phép cứng nhắc của xã hội làm hạn chế không gian phát triển của bạn, mà chính sự thiếu lý tính từ con người bạn đã cản trở bước tiến, trì hoãn thành công của bạn.