Dùng Logitech K120 sau một năm: Rẻ nhưng có đủ bền cho dân văn phòng?

Logitech K120 là mẫu bàn phím có dây quen thuộc ở nhiều văn phòng nhờ mức giá dễ tiếp cận và cách dùng đơn giản. Song, sau khoảng một năm, mẫu bàn phím này liệu còn đủ ổn định?

Sau một năm, dễ thấy Logitech K120 vẫn là kiểu bàn phím sinh ra cho công việc cơ bản. Sản phẩm không cố tạo cảm giác cao cấp, cũng không có các tính năng phụ trợ thời thượng, nhưng đổi lại là sự quen tay rất nhanh. Bố cục full-size đủ cụm số, phím điều hướng tách bạch giúp dân văn phòng, kế toán hay người thường xuyên nhập liệu gần như không mất thời gian làm quen.

Sự ổn định chứng minh độ bền

Với một mẫu bàn phím máy tính giá mềm, điểm đáng giá nhất của K120 là kết nối có dây ổn định. Trong môi trường làm việc, yếu tố này quan trọng hơn nhiều so với thiết kế bắt mắt, bởi người dùng chỉ cần cắm vào là dùng, không lo hết pin hay phải ghép nối lại khi đổi máy, đồng thời ít gặp tình trạng trễ thao tác.

Độ bền của Logitech K120 thể hiện ở sự ổn định nhiều hơn là cảm giác cao cấp.

Sau thời gian dài sử dụng, K120 thường cho thấy ưu điểm ở tính đều đặn. Hành trình phím không quá nổi bật, phản hồi ở mức vừa phải, nhưng đủ để xử lý các tác vụ như gõ văn bản, nhập số liệu, soạn email hay học online. Nếu nhu cầu chủ yếu phục vụ 6-8 tiếng làm việc mỗi ngày, đây là kiểu bàn phím đáp ứng theo hướng thực dụng.

Điểm cần nói rõ là độ bền của K120 không nằm ở cảm giác “đầm” như các mẫu cao cấp hơn. Thân phím và chất liệu hoàn thiện vẫn thiên về mức phổ thông. Sau thời gian dài, người dùng có thể nhận thấy bề mặt phím bóng hơn, cảm giác gõ không còn mới như ban đầu. Tuy vậy, nếu dùng đúng nhu cầu văn phòng, giữ bàn làm việc sạch và không thường xuyên di chuyển mạnh tay, tuổi thọ thực tế của sản phẩm vẫn đủ giúp nhóm người dùng cơ bản yên tâm.

Logitech K120 dành cho ai?

K120 phù hợp người cần bàn phím cắm là chạy, ưu tiên ổn định, dễ thay thế và chi phí thấp. Đây là mẫu bàn phím hợp để văn phòng lắp đặt đồng loạt, học sinh, sinh viên cần bộ gõ đơn giản hoặc người làm việc tại nhà muốn một thiết bị không phải bận tâm nhiều.

Ngược lại, nếu bạn gõ văn bản cường độ rất cao, cần cảm giác phím êm hơn hoặc muốn bàn làm việc gọn hơn, K120 sẽ bộc lộ giới hạn. Lúc đó, các dòng bàn phím Logitech không dây hoặc cao cấp hơn về trải nghiệm gõ có thể là lựa chọn hợp lý.

K120 phù hợp người cần một bàn phím cắm là chạy.

Nếu đặt đúng kỳ vọng, Logitech K120 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. “Rẻ” ở đây không đồng nghĩa hạn sử dụng ngắn, mà là tiết kiệm ở mức vừa đủ cho công việc phổ thông. Sản phẩm không dành cho người tìm kiếm trải nghiệm gõ cao cấp, nhưng lại hợp môi trường cần sự ổn định, dễ dùng và thay thế khi triển khai số lượng lớn.

Tại Thế Giới Di Động, người dùng có thể tham khảo thêm nhiều mẫu bàn phím Logitech chính hãng với mức giá đang có ưu đãi giảm đến 35% theo trang danh mục tháng 7. Với nhóm phụ kiện này, hệ thống cũng hỗ trợ khách hàng mua sắm thuận tiện hơn nhờ chính sách bảo hành chính hãng và trả góp 0% ở các sản phẩm phù hợp, hữu ích cho dân văn phòng muốn chọn thiết bị theo ngân sách mà vẫn yên tâm về hậu mãi.

Nhìn chung, sau một năm, Logitech K120 vẫn giữ đúng vai trò: Không hào nhoáng hay nhiều tính năng, nhưng đủ bền và ổn định nếu công việc của bạn xoay quanh những nhu cầu văn phòng cơ bản mỗi ngày.