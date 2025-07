Đứng làm việc có hiệu quả?

Cuộc họp đứng thường hiệu quả hơn so với lúc cả nhóm ngồi vào bàn. Khi mọi người đứng thành nhóm hoặc theo vòng tròn, cuộc họp diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Hãy thử đứng làm việc

Ai cũng cần đứng lên nhiều hơn.

Quỹ Tim mạch Vương quốc Anh (British Heart Foundation) ước lượng rằng trung bình, chúng ta ngồi ít nhất 9,5 giờ/ngày và con số này sẽ còn tăng nếu bạn làm việc văn phòng và ngồi trong lúc di chuyển từ nhà đến nơi làm việc.

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh lợi ích khi đứng làm việc. Trong một nghiên cứu được công bố trong tạp chí IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors năm 2016, một nhóm nhân viên tổng đài được cấp bàn làm việc đứng và hiệu suất của họ đã tăng ít nhất 45%.

Một nghiên cứu trên tạp chí British Medical Journalnăm 2018 cũng đưa ra kết luận tương tự sau khi nghiên cứu hiệu suất làm việc khi đứng của các nhân viên thuộc tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

Trong cả hai nghiên cứu, người tham gia đều cảm thấy bớt mệt mỏi, vui vẻ và hiệu quả được nâng cao so với đồng nghiệp ngồi tại bàn làm việc bình thường. Đứng cũng giúp cải thiện nhiều mặt sức khỏe khác. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Physical Activity and Health năm 2016 chỉ ra rằng ta đốt nhiều calo hơn khi đứng so với khi ngồi.

Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc họp và thảo luận riêng khi đứng (hay thậm chí đi bộ) cũng mang lại lợi ích về mặt hiệu suất:

• Cuộc họp đứng thường hiệu quả hơn so với lúc cả nhóm ngồi vào bàn. Khi mọi người đứng thành nhóm hoặc theo vòng tròn, cuộc họp diễn ra nhanh và hiệu quả hơn vì không ai bị máy tính, giấy tờ và điện thoại làm sao nhãng.

• Theo một nghiên cứu trên tạp chí Social Psychological and Personality Science năm 2014, những cuộc họp đứng giúp các thành viên dễ dàng chia sẻ quan điểm và lên ý tưởng.

• Điều này cũng đúng với bất kể cuộc họp nhóm hay buổi gặp mặt nào cùng đồng nghiệp, dù cho bạn đứng hay đi bộ.

Thực hành Ngồi ít thôi

Hãy tận dụng nhiều cơ hội để đứng hơn trong đời sống hàng ngày:

• Đổi bàn làm việc hiện tại thành loại có thể điều chỉnh được độ cao để có thể đứng làm việc thường xuyên hơn.

• Nếu bạn đi làm bằng phương tiện công cộng, hãy đứng nhiều hơn ngồi.

• Giữ thẳng lưng khi đứng. Tránh khom lưng hay rướn cổ ra phía trước. Sẽ tốt hơn nếu bạn để điện thoại, máy tính bảng hay sách báo ngang tầm mắt.

• Đứng cả ngày sẽ rất đau chân, nên hãy đi giày thoải mái và đôi khi nghỉ ngơi một chút.

Đi bộ, nói chuyện và suy nghĩ

Đi bộ giúp bạn rèn luyện sức khỏe, đồng thời giữ đầu óc minh mẫn và tỉnh táo. Hãy đi bộ, dù chỉ quanh nhà hay văn phòng, khi cần suy nghĩ thấu đáo về vấn đề nào đó.

Thử đứng dậy nghe điện thoại, đeo tai nghe và mang theo sổ tay để ghi lại ý chính.

Sử dụng điện thoại hay đồng hồ để đếm số bước chân bạn đi mỗi ngày và đặt mục tiêu hàng ngày cho bản thân.

Thử đứng khi họp

Hãy thử tổ chức những buổi họp đứng. Nếu cuộc họp kéo dài, bạn có thể chia nó thành các phiên đứng và ngồi.

Nâng màn hình máy tính cao ngang tầm mắt khi đứng họp trực tuyến. Thử tham dự cuộc họp trên điện thoại để có thể vừa đi, vừa nghe và nói chuyện.

Nếu đã quen với mô hình quản lý dự án Agile và Scrum, chắc bạn cũng đã biết qua kiểu họp đứng mỗi ngày. Nếu không, bạn và đồng nghiệp sẽ mất vài tuần để có thể quen với việc vừa đứng vừa làm việc.