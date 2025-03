Đừng để căng thẳng kiểm soát bạn!

Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn sức để quan tâm đến bất cứ điều gì? Bạn ngủ không ngon, ăn không thấy ngon miệng, thậm chí những điều từng khiến bạn vui vẻ nay cũng trở nên vô nghĩa?

Đó chính là dấu hiệu của căng thẳng kéo dài - một kẻ thù thầm lặng nhưng có sức tàn phá khủng khiếp.

Chúng ta thường nghĩ căng thẳng là một phần tất yếu của cuộc sống. Ai mà chẳng có lúc mệt mỏi, lo âu, chán nản? Nhưng vấn đề là nếu không giải quyết kịp thời, nó có thể khiến bạn mất kiểm soát cuộc sống của chính mình.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 700.000 người tự tử trên toàn cầu. Ở Việt Nam, con số này là gần 40.000 người - cao gấp bốn lần số người tử vong vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân sâu xa? Có phần bắt nguồn từ căng thẳng, trầm cảm kéo dài mà không được thấu hiểu, không có cách giải tỏa đúng đắn.

Tôi từng nghĩ stress chỉ là chuyện tạm thời. Nhưng rồi có những giai đoạn, tôi thấy mình kiệt sức, mất dần sự kiên nhẫn với mọi thứ. Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm tôi cáu gắt, những giấc ngủ trở nên chập chờn, lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, lo lắng dù chẳng có lý do rõ ràng.

Và điều nguy hiểm nhất là tôi cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Rất nhiều người ngoài kia cũng đang như vậy - chịu đựng căng thẳng mà không hề hay biết rằng nó đang âm thầm hủy hoại sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của họ.

Trong cuốn sách Sống an vui, Thiền sư Khangser Rinpoche đã chỉ ra một sự thật là: “Căng thẳng và áp lực không khởi nguồn từ hoàn cảnh, chúng đến từ cách bạn nhìn nhận hoàn cảnh đó. Khi tâm căng thẳng, bất an được ngăn chặn và giải tỏa kịp thời, chúng ta không những có thể tìm được bình an và hạnh phúc nội tại, mà còn giúp lan tỏa niềm vui sống tới gia đình và cộng đồng xung quanh”.

Sách Sống an vui. Ảnh: H.Q.

Xuyên suốt cuốn sách, tác giả không chỉ nói về lý thuyết mà còn cung cấp những bài tập cụ thể giúp bạn kiểm soát cảm xúc, lấy lại sự cân bằng. Quan trọng hơn hết, sách không chỉ giúp bạn “giảm stress” mà còn hướng dẫn cách đối diện với những tổn thương, những áp lực mà chúng ta cứ lờ đi hoặc cố gắng che giấu.

Tôi tin rằng ai cũng cần có một phương pháp để cân bằng lại bản thân, bởi vì không ai miễn nhiễm với căng thẳng. Nếu bạn từng cảm thấy bế tắc, mất phương hướng, hoặc đơn giản là muốn sống nhẹ nhàng hơn, Sống an vui sẽ là một cuốn sách đáng để bạn tìm đọc. Đừng đợi đến khi căng thẳng bào mòn cuộc sống của bạn mới bắt đầu tìm cách giải quyết.

Hãy nhớ: “Thương yêu là bản chất của chúng ta. chúng ta được sinh ra đời cùng với tình thương chứ không phải nỗi sợ hãi. Điều này cho thấy chắc chắn bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ hãi trong tâm”.