Đừng chấp nhận mức trung bình nếu muốn vượt qua giới hạn

Sau hơn 30 năm rèn luyện, Cameron Hanes tin rằng thành công không phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm, mà nằm ở sự bền bỉ và quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân.

Loài nai sừng xám sống quanh năm trên núi, chúng ăn, ngủ và luôn giữ ánh mắt cảnh giác với thú dữ... để sinh tồn. Hãy tưởng tượng việc phải ngủ dưới một gốc cây vào ban đêm; điều này sẽ vô cùng khổ sở. Nhưng loài nai lại làm điều đó mỗi ngày, ngay trên những địa hình hiểm trở. Chẳng có gì lạ khi chúng lại bền bỉ đến thế.

Vì vậy, khi săn chúng bằng cung, bạn phải tiếp cận thật gần, lý tưởng nhất là trong phạm vi 36 mét – tức là ngay trong “vùng đỏ” của chúng – và điều đó đòi hỏi bạn phải khôn ngoan hơn để qua mặt chúng.

Tỷ lệ thành công trung bình khi đi săn một con nai đực bằng cung là khoảng 10%. Tức là cứ 10 năm mới có một con bị hạ gục, hoặc trong 10 người thì chỉ có một người săn thành công. Với tôi, mục tiêu này không bao giờ là đủ. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

Điểm trung bình là một thứ tồi tệ.

Hiện nay, tôi gần như thành công trong mọi chuyến săn, tại mọi tiểu bang, mỗi năm. Vì thế, tôi đặt mục tiêu 100% trong khi mức trung bình chỉ là 10%. Đừng hiểu lầm, tôi không bỗng chốc trở nên điêu luyện như vậy. Tôi đã phải tôi luyện hơn 30 năm. Đó không phải là tài năng; đó là động lực. Đó không phải khả năng thiên bẩm; đó là sự bền bỉ.

Săn bắn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Mỗi lần gặt hái thành công là một lần tôi có thêm động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đó là lý do tại sao tôi có thể đạt tỷ lệ thành công 100%.

Tác giả Cameron R. Hanes trong một cuộc đi săn bằng cung. Ảnh: @cameronrhanes

Có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là một cuốn sách về săn bắn bằng cung, nhưng thực tế thì không phải vậy. Đây cũng không phải là một cuốn sách đưa ra lời khuyên. Tôi không khuyên người khác nên làm gì, cũng không cố gắng phát ngôn thay người khác. Tôi chỉ chia sẻ những gì mình làm và những điều mình đam mê, bởi với tôi, cuộc sống mà thiếu đi đam mê thì chẳng khác nào chỉ đang tồn tại.

Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là những người thợ săn đang tìm kiếm một cuộc sống ý nghĩa hơn. Đã biết bao lần, gánh nặng cuộc đời trở nên quá đỗi nặng nề, khiến chúng ta không thể bước tiếp qua ngọn núi thử thách, và phải quay đầu tìm về sự an toàn, thoải mái hơn.

Chúng ta rơi vào vòng lặp chờ đợi, tự hỏi khi nào thành công mới gọi tên mình. Những trang sách này sẽ tiếp thêm động lực để bạn tiếp tục tiến bước, giữ vững kiên định và luôn trong tâm thế sẵn sàng đón đợi khoảnh khắc đó.

Thay vì là một cuốn sách về săn bắn, những trang sách này viết về sự bền bỉ. Tôi yêu từ bền bỉ. Đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Sẽ luôn có những thời điểm gian nan, vì cuộc đời là một cuộc đua trường kỳ, đôi khi khắc nghiệt tựa như một trận chiến.

Đối với những người không được ban tặng sẵn tài năng, việc từ bỏ mục tiêu trở nên vĩ đại là điều dễ hiểu. Có vô vàn lý do ngăn cản con người theo đuổi một cuộc sống phi thường. Nhưng khi ta chấp nhận đương đầu với thách thức để phá vỡ giới hạn của chính mình, ta sẽ không còn xem giới hạn đó là rào cản, mà là cơ hội để nỗ lực hết mình và vượt lên nghịch cảnh. Để sống một cuộc đời trọn vẹn với đam mê, lòng kiên trì, sự tập trung và sức bền bỉ, bạn cần phải không ngừng rèn luyện.

Không ngừng rèn luyện không phải là một khẩu hiệu hoa mỹ. Nó là hồi chuông thức tỉnh ta hướng về ý nghĩa cuộc đời. Nó là lời nhắc nhở chúng ta phải đập tan lời dối trá rằng có những điều “không thể”.