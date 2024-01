Dùng biển số 'lật' tránh phạt nguội, chiêu phổ biến tại Mỹ

Với thủ thuật che biển số như trong các bộ phim hành động, chủ xe BMW đã trốn 292 lỗi phạt với tổng tiền phạt lên đến 20.000 USD.

Biển số lật trên chiếc BMW. Nguồn: Carscoop.

Tại các thành phố lớn ở Mỹ như New York, New Yersey hay Connnecticut, nhiều chủ xe đã tìm mọi cách tránh phạt nguội do chạy quá tốc độ. Theo Carscoop, chỉ trong tuần thứ 2 của tháng một, các tài xế tại New York đã trốn hơn 100 triệu USD tiền phạt nhờ các thiết bị bất hợp pháp.

Một chủ xe tại Washington DC đã bị bắt vào 19/1 do chưa thanh toán 292 lỗi phạt nguội, tổng trị giá tiền phạt lên đến 20.000 USD , bao gồm 14.600 phí cầu đường và hơn 5.100 USD tiền phạt. Theo nhà chức trách, chủ xe này đã sử dụng bộ lật biển số như trên phim "Điệp viên 007".

Trên cầu George Washington, cảnh sát đã ghi nhận một chiếc BMW chạy vượt quá tốc độ nhưng không lộ biển số. Vì vậy, những cảnh sát tại đây đã yêu cầu tài xế dừng xe và kiểm tra. Thông qua điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện chiếc BMW được trang bị hệ thống trượt từ giúp che biển số theo lệnh của tài xế.

Vì vậy bên cạnh khoảng tiền phạt lên đến 20.000 USD , tài xế chiếc BMW còn đối mặt với hàng loạt cáo buộc bao gồm trộm cắp dịch vụ, giả mạo tài liệu chính phủ và sở hữu công cụ trộm cắp.

Tình trạng trốn phạt nguội tại cầu George Washington nằm ở mức đáng báo động khi chỉ trong một ngày của tháng 1/2023, cảnh sát đã ghi nhận 21 trường hợp trốn phạt với nhiều biện pháp tinh vi. Trong đó, một đối tượng bị cảnh sát chặn xe và phát hiện dấu hiệu trốn phạt nguội với tổng số tiền phạt lên đến 57.000 USD .