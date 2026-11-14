Đức nhấn chìm Serbia trong trận cầu hai thẻ đỏ

Rạng sáng 14/11, tuyển Đức không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Serbia với tỷ số 3-1 trong bối cảnh đội chủ nhà phải nhận tới hai thẻ đỏ.

Tuyển Đức thắng dễ Serbia. Ảnh: Reuters.

Trong trận đấu ở lượt trận thứ năm bảng B Nations League A, "Die Mannschaft" giành chiến thắng nhờ pha phản lưới của Srdan Babic cùng hai bàn của Florian Wirtz và Brajan Gruda. Dù Babic rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà, Serbia chỉ còn chơi với 9 người sau hai tấm thẻ đỏ của Vanja Dragojevic và Andrija Zivkovic.

Dưới cơn mưa nặng hạt tại Belgrade (Serbia), tuyển Đức nhập cuộc chủ động và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ngay phút thứ 3, sức ép từ quả phạt góc khiến trung vệ Babic lúng túng đá phản lưới nhà.

Đến phút 14, tận dụng tình huống thủ môn Vanja Milinkovic-Savic cản phá cú sút của Kai Havertz, Wirtz kịp thời đá bồi nhân đôi cách biệt. Hiệp một diễn ra một chiều khi đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc và không tạo được cơ hội đáng kể nào.

Sang hiệp hai, kịch bản không mấy thay đổi. Phút 50, Gruda độc diễn ấn tượng từ phần sân nhà trước khi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0. Nỗ lực vùng lên của Serbia giúp họ có bàn danh dự ở phút 56 nhờ pha đá bồi của Babic.

Tuy nhiên, hy vọng của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi Serbia chỉ còn 9 người trên sân. Phút 77, Dragojevic nhận thẻ đỏ sau khi VAR kiểm tra pha vào bóng nguy hiểm với Joshua Kimmich. Phút 89, tới lượt Zivkovic bị truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng.

Thắng lợi 3-1 giúp tuyển Đức bỏ túi 8 điểm sau 5 lượt trận, tạm thời đứng thứ ba bảng B Nations League A. Ở lượt trận cuối, "Die Mannschaft" sẽ tiếp đón Hà Lan trên sân nhà vào ngày 17/11.

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