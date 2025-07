Đức Chiến lên tiếng lý do chia tay Thể Công Viettel

“Rất nhiều người nói rằng tôi rời đi là vì tiền. Nhưng thực tế, mức đãi ngộ ở đội bóng cũ đưa ra dành cho tôi còn cao hơn rất nhiều nếu như tôi ở lại. Tôi chọn ra đi vì cơn khát và khát khao danh hiệu, vì mục tiêu lớn hơn và tham vọng lớn hơn là top 3 như mọi năm”, Nguyễn Đức Chiến lần đầu chia sẻ với truyền thông về lý do chia tay Thể Công Viettel.

Đội bóng áo lính xác nhận chia tay trung vệ sinh năm 1998 hôm 15/6, khi mùa giải 2024/25 vẫn chưa kết thúc. Bến đỗ mới của Đức Chiến là Ninh Bình, tân binh giàu tham vọng tại V.League 2025/26. Trên trang cá nhân, Đức Chiến từng chia sẻ về cuộc chia tay không trọn vẹn với đội bóng anh đã gắn bó suốt gần một thập kỷ. Điều này khiến dư luận và truyền thông đặt dấu hỏi về lý do thực sự phía sau quyết định ra đi của anh.

“Tôi đã rất mong có thể cống hiến trọn vẹn mùa giải cuối cùng và nói lời chia tay người hâm mộ trên sân cỏ. Nhưng đáng tiếc, tôi đã không có cơ hội để làm điều đó. Ngay sau khi trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia, tôi bất ngờ bị yêu cầu dừng mọi hoạt động cùng đội. Tôi phải tập riêng, không được sinh hoạt hay tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng tập thể dù hợp đồng giữa tôi và CLB vẫn còn hai tháng. Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy”.

Theo Đức Chiến, tình hình này khiến anh buộc phải đưa ra quyết định chủ động chấm dứt hợp đồng. “Tôi quyết định đền bù để thanh lý hợp đồng sớm, không phải vì buồn bã, mà vì tôi muốn giữ lại cho mình sự tôn trọng cuối cùng, và cả những ký ức đẹp với một đội bóng mà tôi đã gắn bó, trưởng thành và đạt được những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp”.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Thể Công Viettel, Nguyễn Đức Chiến là biểu tượng cho lớp cầu thủ kế cận của thế hệ Thể Công hào hùng. Anh từng là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng áo lính vô địch V.League 2020 và thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia những năm gần đây. Việc chia tay đội bóng từng gắn bó nhiều năm được Đức Chiến xem là bước ngoặt cần thiết, sau nhiều cân nhắc, nhằm hướng tới những mục tiêu và thử thách mới ở mùa giải 2025/26.

