Dua Lipa cuốn hút trên sân khấu Grammy 2024

Khi ánh hồng tỏa xuống sân khấu cũng là lúc Billie Eilish đưa khán giả trở lại thế giới Barbie với What Was I Made For?. Nữ ca sĩ GenZ mang đến một màn trình diễn tinh tế nhưng mạnh mẽ, truyền tải thông điệp tích cực về bản chất của con người. Ảnh: Reuters.