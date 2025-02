Dự kiến chuyển sát hạch, cấp GPLX sang Bộ Công an trước 19/2

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) vừa có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Văn bản do Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền ký cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ GTVT tại cuộc họp ngày 11/2, việc chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, dự kiến trước ngày 19/2.

Để công tác bàn giao nhanh, gọn, không ảnh hưởng việc cấp đổi giấy phép lái xe của người dân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GTVT phối hợp với Công an các địa phương chuẩn bị đầy đủ những nội dung liên quan đến nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe để có thể bàn giao ngay khi có yêu cầu.

Các Sở GTVT có kế hoạch sát hạch phù hợp, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe và hoàn thành việc cấp giấy phép lái xe với những trường hợp đã nộp hồ sơ tại Sở trước thời điểm trên.

Chuyển nhiệm vụ đào tạo sát hạch lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an dự kiến từ 19/2. Ảnh: Anh Hùng.

Để không làm gián đoạn công tác cấp giấy phép lái xe cho người dân trong thời gian thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, đồng thời tránh lãng phí khi Bộ GTVT dừng công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT thực hiện rà soát, dự báo số lượng phôi ấn chỉ giấy phép lái xe cần sử dụng phục vụ cho nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe đến tháng 2/2025.

Trong đó, có kế hoạch sử dụng đến hết ngày 19/2 và kế hoạch sử dụng đến hết ngày 28/2, báo cáo Cục để tổng hợp, đặt sản xuất.

Đồng thời, các địa phương cần chủ động lập kế hoạch sử dụng có hiệu quả phôi ấn chỉ giấy phép lái xe đã đặt sản xuất, tránh để thừa và làm phát sinh tăng khối lượng phôi ấn chỉ giấy phép lái xe.