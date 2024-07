Du khách thế hệ mới thích khám phá tâm thức và văn hoá bản địa

Nép mình bên bờ biển Hà My yên bình, Four Seasons The Nam Hải, Hội An khai mở hành trình chữa lành cho giấc ngủ và trải nghiệm văn hoá địa phương nhiều màu sắc.

Vượt ra ngoài núi non hùng vĩ, cung đường mạo hiểm hay bữa tiệc xa xỉ... nhiều du khách hướng đến hoạt động kết nối bên trong cho kỳ nghỉ sắp tới. Báo cáo về Xu hướng Du lịch 2024 của Hilton cho thấy chân dung du khách châu Á thế hệ mới - luôn hướng đến việc tìm hiểu chính mình và di sản bản địa qua mỗi chuyến đi.

Bắt nhịp thị hiếu của những tâm hồn yêu xê dịch, Four Seasons The Nam Hải, Hội An thiết kế hành trình lý tưởng đáp ứng đa dạng nhu cầu. Hành trình khởi đầu từ nuôi dưỡng sự thư thái thân tâm, khám phá văn hoá địa phương đặc sắc đến tự do phiêu lưu trong chuyến du ngoạn của mình.

Chữa lành từ trong giấc ngủ

Theo Hilton, du khách châu Á, nhất là độ tuổi Gen Z quan tâm hàng đầu đến chất lượng giấc ngủ. Có 27% trong số 10.000 người tham gia cho biết giường, nệm là yếu tố tiên quyết khi chọn nơi nghỉ dưỡng. Từng được Forbes vinh danh là “xứ sở diệu kỳ về chăm sóc sức khỏe”, Four Seasons The Nam Hải, Hội An thấu hiểu giá trị của giấc ngủ ngon. Một nơi chốn an lành đã ra đời từ đây.

Không gian, hoạt động ở khu nghỉ dưỡng được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm chữa lành trọn vẹn nhất cho du khách.

Hành trình đưa cơ thể an trú vào giấc ngủ được chăm chút từ chăn lông êm ái, ra giường mềm mịn đến hương tinh dầu thơm dịu. Đặc biệt, bộ sưu tập gối đa dạng để du khách tùy chọn theo sở thích, giúp giấc ngon lại càng thêm vẹn tròn. Sự tỉ mỉ ấy đến từ thành quả hơn 60 năm nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia về giấc ngủ và không ngừng cải tiến dựa trên phản hồi từ du khách toàn thế giới.

Bên cạnh không gian thoải mái đưa bạn vào giấc lành, The Heart of the Earth Spa của khu nghỉ dưỡng còn có nhiều hoạt động thanh lọc tâm trí, tái tạo sức khỏe để mang lại giấc ngủ trọn vẹn. Giữa khuôn viên hồ sen thanh tao của The Heart of the Earth Spa, bạn sẽ cảm nhận sự thư thái qua từng bài trị liệu chuyên biệt, đồng điệu tâm hồn cùng thiên nhiên qua nghi thức “chúc mẹ Trái Đất ngủ ngon” mỗi tối với âm thanh từ chén hát pha lê được điều chỉnh tần số 432 Hz - cùng âm tần với Trái Đất.

Hòa điệu ẩm thực và văn hóa

“Khám phá văn hoá bản địa qua ẩm thực là điều 49% khách du lịch mong chờ”, Hilton nhận định. Đến với Four Seasons The Nam Hải, Hội An, du khách sẽ bước vào chuyến du hành đầy xúc cảm được đan cài tinh tế giữa nhiều nền ẩm thực trên thế giới. Mở đầu là nhà hàng Lá Sen với nguyên liệu thuần Việt cộng hưởng hơi thở ẩm thực Pháp đương đại. Cafe Nam Hải dành cho những ai yêu phong vị Ấn Độ trong không gian kiến trúc tao nhã. Nếu muốn thưởng thức tiệc tối ấn tượng, bạn có thể ghé thăm nhà hàng Nayuu - nơi chiêu đãi “sân khấu” trình diễn omakase trứ danh xứ phù tang.

Trải nghiệm ẩm thực thượng hạng luôn khiến thực khách lưu luyến mỗi khi đến với Four Seasons The Nam Hải, Hội An.

Hành trình chu du miền vị giác tiếp tục đưa du khách đắm chìm trong những công thức cocktail độc quyền của khu nghỉ dưỡng. Trong không gian quầy bar ấm cúng và sang trọng, chuyên gia pha chế sẽ mang đến sự kết hợp đầy sáng tạo giữa các loại rượu trứ danh thế giới với nguồn nguyên liệu tinh chọn tại địa phương. Vừa chiêm ngưỡng màn pha chế ấn tượng, vừa thưởng thức hương vị cocktail đậm màu sắc văn hóa bản địa chính là trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai đến khu nghỉ dưỡng.

Bạn không thể bỏ lỡ trải nghiệm thưởng thức cocktail độc đáo và sáng tạo ngay tại khu nghỉ dưỡng.

Trải nghiệm cá nhân hóa

Báo cáo Hilton nhấn mạnh “tính kết nối và cá nhân hoá” trong xu hướng du lịch 2024. Minh chứng là có đến 80% khách du lịch toàn cầu và 83% khách du lịch châu Á đề cao việc đặt trước chuyến đi bằng hình thức trực tuyến.

Du khách dễ dàng đặt trước trên website và tận hưởng kỳ nghỉ thiết kế cá nhân hóa tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An.

Không nằm ngoài xu thế, Four Seasons The Nam Hải, Hội An luôn mang đến thông tin đầy đủ, trực quan từ nơi lưu trú đến các hoạt động trên website chính thức. Du khách dễ dàng đặt trước lịch trình phù hợp như kỳ nghỉ cùng gia đình, đón tuần trăng mật hay tự thưởng chính mình sau thời gian làm việc tất bật. Khi check-in, nhân viên tại tiền sảnh luôn sẵn sàng tư vấn lịch trình cá nhân để du khách tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc tại dải đất miền duyên hải xinh đẹp.

Bạn hãy bắt đầu chuyến phiêu du mùa hè đậm màu sắc bản địa, trải nghiệm du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế và sạc lại năng lượng bình an giữa thiên nhiên cùng Four Seasons The Nam Hải, Hội An tại đây.