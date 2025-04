Du khách ngỡ ngàng khi nhân viên chôn rác trên bãi biển Mũi Né

Một nhân viên khu du lịch tại biển Mũi Né ngang nhiên chôn lấp rác sinh hoạt ngay trên bãi cát, khiến du khách nước ngoài chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

Cảnh chôn rác trên bãi biển Mũi Né khiến du khách ngỡ ngàng Một nhân viên khu du lịch tại biển Mũi Né chôn lấp rác sinh hoạt ngay trên bãi cát, khiến du khách nước ngoài chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng, đã quay lại clip chia sẻ lên mạng.

Chiều nay (7/4), ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), cho biết phường đã mời làm việc với nhân viên một khu du lịch trên địa bàn, liên quan đến hành vi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên bờ biển.

Người này được xác định là ông Trần Ngọc M. (36 tuổi, trú khu phố Suối Nước, phường Mũi Né).

Qua làm việc, ông M. cho hay được chủ cơ sở du lịch H.H. tại khu phố Suối Nước thuê dọn vệ sinh khu vực bãi biển để phục vụ khách trong dịp lễ 30/4-1/5 và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhân viên khu du lịch thu gom rác và chôn lại trên bãi biển. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, sau khi thu gom, cào rác lại từng đống thì ông M. đào hố chôn thay vì mang bỏ vào thùng rác. Ông này cũng thừa nhận việc trên là tự ý làm, nhận thức được hành vi sai trái và cam kết không tái phạm.

Hiện UBND phường Mũi Né đã tiến hành lập biên bản, xử phạt đối với ông M. theo quy định.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 17 giây do một nam du khách nước ngoài quay lại, nội dung phản ánh một người mặc áo đồng phục được cho là của khu du lịch đã đào hố và cào rác chôn trực tiếp xuống bãi cát.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ khiến nhiều người xem bức xúc, cho rằng việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương, nhất là với du khách quốc tế.

UBND phường Mũi Né ngay sau đó đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của phường vào cuộc xác minh, xử lý.

