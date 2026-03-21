Dự báo thời tiết ngày 21/3: Miền Bắc nơi mưa nhỏ, nơi có dông

Dự báo thời tiết ngày 21/3, thời tiết miền Bắc có sự đối lập khi một số nơi xuất hiện mưa nhỏ, một số nơi lại có mưa rào và dông.

Ngày 21/3, miền Bắc có nơi mưa nhỏ, nơi mưa rào và dông. Ảnh minh họa.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/3

Ngày 21/3, thời tiết nhiều nơi trên cả nước có sự biến động khi miền Bắc có nơi xuất hiện mưa rào, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, gió gật mạnh, một số nơi lại có mưa nhỏ. Miền Nam không ghi nhận nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34°C.

Theo đó, ngày 21/3, Hà Nội và nhiều địa phương ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa nhỏ. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực còn lại ở miền Trung thời tiết thuận lợi hơn khi ban ngày trời nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm.

Thời tiết Nam Bộ cũng có sự tương đồng với khu vực miền Trung khi ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 32-34°C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/3

TP Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, khu Tây Bắc 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía nam có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.