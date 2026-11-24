Trong Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, không khí lạnh tác động, thời tiết Hà Nội và một số điểm du lịch có những biến động so với các ngày trước đó.

Dự báo trong Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, thời tiết cả nước có nhiều thay đổi do tác động của không khí lạnh. Ảnh minh hoạ: Minh Đức/VTC News

Dự báo trong Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, thời tiết cả nước có nhiều thay đổi do tác động của không khí lạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, trong khi nhiều tỉnh, thành miền Trung có mưa, một số nơi xuất hiện mưa lớn từ tối nay.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ giảm nhanh, trời rét trở lại, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 15-18°C.

Người dân có kế hoạch tham quan, vui chơi tại các tỉnh phía Bắc cần chủ động mang theo áo ấm, áo mưa hoặc ô. Trước khi khởi hành, mọi người nên cập nhật dự báo thời tiết để điều chỉnh lịch trình, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi xuất hiện mưa dông, gió giật.

Hôm nay, khu vực Hà Nội được dự báo có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2-3, trời chuyển rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 20-22°C.

Đáng chú ý, 20h tối nay Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm).

Thời tiết khu vực phường Từ Liêm từ 16-24h ngày 24/11. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (NHC)

Trung tâm khí tượng dự báo, từ 16-19h ngày 24/11, khu vực phường Từ Liêm có lúc có mưa, mưa rào với xác suất mưa lên tới 70%, trời rét, nhiệt độ dao động 19-20°C.

Từ 19-22h, khu vực này không mưa, xác suất mưa chỉ khoảng 30%, nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến 18-19°C, trời rét. Từ 22h-24h, khu vực duy trì trạng thái không mưa, xác suất mưa dưới 10%, nhiệt độ tiếp tục giảm về mức 17-18°C, trời rét sâu hơn.

Như vậy, thời tiết tại khu vực tổ chức chương trình khả năng xuất hiện mưa trước giờ biểu diễn. Người dân đến xem chương trình nên chuẩn bị áo ấm, áo mưa hoặc ô gấp, đồng thời chú ý giữ ấm khi ra về vào đêm muộn.

Trong Ngày Văn hoá Việt Nam, thời tiết tại một số khu vực khác trên cả nước cũng có sự khác biệt.

Tại Hạ Long (Quảng Ninh), trời nhiều mây, có mưa dông sau khi không khí lạnh tràn về, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21°C, thấp nhất 19°C.

Khu vực Lê Chân (TP Hải Phòng) cũng có hình thái thời tiết tương tự, nhiệt độ phổ biến 18-22°C.

Tại Hoa Lư (Ninh Bình), trời mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 19°C, cao nhất 22°C.

Khu vực Việt Trì (Phú Thọ) nhiều mây, có mưa dông, trời rét, nhiệt độ trong ngày 20-21°C.

Trong khi đó, tại miền Trung, thời tiết có sự phân hóa. Khu vực Thuận Hóa (TP Huế) có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 28°C, thấp nhất 21°C.

Tại Hải Châu (TP Đà Nẵng), trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23°C, cao nhất 29°C.

Tại Nha Trang (Khánh Hoà), Quy Nhơn (Gia Lai), thời tiết cũng tương đối ổn định khi trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 26-31°C.

Khu vực Sài Gòn (TP.HCM), trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 26°C.