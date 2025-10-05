Dự báo thời tiết 5/10: Miền Bắc nhiều nơi nắng mạnh, từ đêm mưa lớn

Dự báo thời tiết 5/10, nắng mạnh tiếp tục bao trùm nhiều địa phương ở miền Bắc vào ban ngày, từ đêm, ảnh hưởng của bão số 11, khu vực này hứng đợt mưa lớn diện rộng.

Ngày 5/10, thời tiết miền Bắc ban ngày nhiều địa phương có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất duy trì ngưỡng 31-34°C, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi. Trong đó, chiều và tối 5/10, Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/10

Từ đêm 5/10, ảnh hưởng của cơn bão số 11 Matmo, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài đến hết đêm 7/10. Trọng tâm đợt mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với tổng lượng mưa dao động 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm. Đồng bằng Bắc Bộ dao động 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cụ thể, đêm 5/10 đến ngày 6/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 70-120 mm, có nơi trên 200 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60 mm, cục bộ trên 120 mm.

Dự báo thời tiết ngày 5/10, từ đêm miền Bắc hứng đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: Ngô Nhung.

Từ đêm 6/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 80-130 mm, có nơi trên 200 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 40-90 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, ngày 5/10, Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 5/10, bão số 11 Matmo có thể đạt cấp cực đại 12-13 và duy trì tốc độ nhanh tiến vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo đến 19h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và giảm cấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/10

TP Hà Nội ngày nắng, từ chiều tối có lúc mưa rào và dông. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.