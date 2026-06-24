Dự báo thời tiết 24/6: Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội cao nhất 40°C

Dự báo thời tiết ngày 24/6, miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, trời oi bức, ngột ngạt, trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động 38 - 40°C.

Ngày 24/6, vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C. Sang ngày 25/6, khu vực này giảm nhiệt nhẹ nhưng thời tiết vẫn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 24/6, nắng nóng 40°C bao trùm nhiều khu vực. Ảnh minh hoạ: Minh Đức/VTC News.

Trung du Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Ngày 24/6 cũng là ngày đỉnh điểm nắng nóng ở miền Bắc trong đợt này. Trong đó, Hà Nội cũng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40°C.

Từ 26/6, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, trong ngày 24/6, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/6/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 38-40°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C, trong đó, Điện Biên, Lai Châu 30-33°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong đó, vùng núi chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, vùng núi có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trong đó, từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Phía Nam (Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng) ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 39°C, trong đó, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi 38-40°C, có nơi trên 40°C, phía Nam 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi nắng nóng. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Ngày 23/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C như trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 38,8°C, Hàm Yên (Tuyên Quang) 38,4°C... Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 37-39°C, có nơi trên 39°C như trạm Láng (TP Hà Nội) 39,8°C; Phủ Lý (Ninh Bình) 39,2°C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,2°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5°C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,7°C; Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 40,3°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,6°C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40°C…