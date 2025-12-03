Dự báo mưa lớn từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua đêm qua và sáng nay (3/12), ở TP Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa: VOV

Cụ thể, lượng mưa tính từ 19h ngày 2/12 đến 8h ngày 3/12 có nơi trên 60 mm như: trạm Tam Trà (TP Đà Nẵng) 70,6 mm, trạm Đắk Gằn (Lâm Đồng) 81,4 mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới, ngày và đêm 3/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Ngày và đêm 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 3/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo, từ ngày 5/12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.